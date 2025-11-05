Au cœur d'une vive polémique en France depuis le week-end dernier, la plateforme Shein est désormais sous le coup d'une procédure de suspension engagée par le gouvernement.

" Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l'ensemble de ses contenus sont enfin en conformité avec nos lois et règlements. "

Le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances est laconique. Il précise la tenue d'un premier point d'étape par les ministres dans les 48 heures.

Shein suspend sa marketplace en France

Pour le moment, un certain flou demeure sur la portée de la procédure de suspension et sa mise en application. Le géant asiatique de la fast-fashion vient tout juste d'inaugurer un espace physique qui lui est dédié au BHV à Paris.

Rapidement après l'annonce du gouvernement, la plateforme Shein a indiqué à l'AFP la suspension de sa marketplace en France. Néanmoins, cette initiative de Shein ne serait pas directement liée au lancement de la procédure de suspension par le gouvernement.

Dans sa communication, Shein indique avoir fait le choix de suspendre sa marketplace " à la suite de préoccupations liées à certaines mises en ligne effectuées par des vendeurs tiers indépendants ". Le 1er novembre, la DGCCRF y avait révélé la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes.

Bad buzz pour Shein

Tout en prenant acte de l'annonce du gouvernement, le porte-parole de Shein en France déclare que " la sécurité de nos clients et l'intégrité de notre marketplace sont nos priorités absolues. " Une communication de crise pour Shein ?