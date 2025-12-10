Après l'impact d'un débris sur la capsule Shenzhou-20, l'équipage de Shenzhou-21 a mené une sortie spatiale cruciale de 8 heures pour inspecter les fissures. Cet incident a forcé la Chine à revoir son calendrier et à lancer une mission de secours, soulignant la menace grandissante que représente la pollution orbitale pour les vols habités.

L'équipage de la mission Shenzhou-21 a récemment achevé une sortie extravéhiculaire (EVA) de plus de huit heures. L'objectif principal de cette mission à haut risque était d'inspecter et de photographier de près les dégâts subis par la capsule Shenzhou-20, amarrée à la station spatiale chinoise Tiangong.

Un incident qui pertube le programme de vol habité chinois

L'affaire a débuté début novembre, quelques heures seulement avant le retour programmé de l'équipage de Shenzhou-20. Lors des vérifications de routine, de minuscules fissures ont été découvertes sur le hublot de la capsule de retour.

La cause suspectée : un impact à haute vitesse avec un micrométéorite ou des débris spatiaux. Le vaisseau a immédiatement été jugé inapte à assurer un retour sécurisé des taïkonautes à travers l'atmosphère terrestre.

Cette avarie a déclenché une cascade de décisions inédites. Le retour de l'équipage a été reporté, et une solution de sauvetage a été mise en œuvre : les astronautes de Shenzhou-20 sont finalement redescendus sur Terre le 14 novembre à bord du vaisseau Shenzhou-21, qui venait tout juste de s'amarrer à la station.

En conséquence, la Chine a dû lancer en urgence le 25 novembre une capsule Shenzhou-22 non habitée pour servir de nouveau « canot de sauvetage » à l'équipage de Shenzhou-21.

Opération d'inspection : une sortie extravéhiculaire sous haute tension

C'est dans ce contexte que les taïkonautes Zhang Lu et Wu Fei, membres de la mission Shenzhou-21, ont enfilé leurs combinaisons Feitian pour une EVA méticuleuse.

Aidés par le bras robotique de la station et assistés depuis l'intérieur par leur collègue Zhang Hongzhang, ils ont pu s'approcher de la capsule endommagée. Leur mission consistait à prendre des clichés en haute définition des fissures et à évaluer l'état structurel autour du hublot.

Cette sortie présentait un défi technique notable. C'était la première fois qu'une EVA était menée alors que deux vaisseaux habités étaient arrimés simultanément à Tiangong.

Cette configuration inédite a imposé des contraintes de sécurité plus élevées et a nécessité de repenser entièrement la planification des trajectoires du bras robotique pour éviter tout contact avec les équipements et les panneaux solaires des deux capsules.

La menace des débris et les mesures de protection futures

Au-delà de la simple inspection, cette sortie dans l'espace avait un second objectif, tout aussi crucial : renforcer la protection de la station elle-même.

Les astronautes ont profité de l'occasion pour installer de nouveaux boucliers de protection contre les débris sur le module central Tianhe. Ces blindages visent à sécuriser des câbles et des pipelines particulièrement exposés, augmentant ainsi la résilience globale de l'avant-poste orbital.

Les données et photographies collectées lors de cette mission sont désormais essentielles pour les ingénieurs au sol. Elles permettront non seulement de mieux comprendre les effets des impacts orbitaux, mais aussi de préparer le retour sans pilote de la capsule Shenzhou-20 pour une analyse plus approfondie.

Cet événement rappelle les difficultés grandissantes associées à des orbites de plus en plus encombrées. Cela pousse la Chine à accélérer la production de ses futurs vaisseaux, comme Shenzhou-23, pour garantir la permanence de ses équipages dans l'espace.