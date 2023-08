Les fauteuils gaming sont de plus en plus présents dans nos foyers car ils vous permettent de rester sur votre PC pendant les longues sessions de jeu que vous pratiquez. Mais ce n'est pas tout. Leur ergonomie sans précédent vous aide à lutter contre toute forme de maladies liées au travail assis. Affichant, le plus souvent, un maintien ferme et tendre à la fois et disposant d'une multitude de réglages, ils sauront vous satisfaire.

Commençons avec le fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed Fabric. Ce siège, taillé pour les joueurs de jeux vidéo, est doté de deux accoudoirs réglables sur 3 axes différents ainsi que deux coussins (nuque et lombaires). De plus, il est réglable en inclinaison, ce qui permet de s'adapter à toutes les morphologies ainsi qu'à tout style de position. Il est vendu avec un casque filaire Corsair HS35.

Ce fauteuil gaming Corsair TC100 Relaxed Fabric est proposé au prix de 219,90 € au lieu de 270 € soit 18% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 13 € pour la livraison sous 72 heures.

D'autres fauteuils gaming sont également en promotion à savoir :



