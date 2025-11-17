L'avion spatial Dream Chaser de Sierra Space a brillamment franchi une série de tests pré-vol au Kennedy Space Center. Cette avancée cruciale le rapproche de son vol inaugural, désormais redéfini comme une mission de démonstration en orbite libre, marquant un tournant stratégique vers des applications commerciales et de défense, loin de sa mission initiale de ravitaillement de l'ISS.

Sierra Space a confirmé l'achèvement d'une campagne d'essais décisive pour son avion spatial réutilisable, le Dream Chaser Tenacity, au sein des installations de la NASA en Floride.

Ces validations au sol constituent une étape majeure vers le premier vol du véhicule, qui s'est affranchi de son calendrier initial pour embrasser une nouvelle ambition.

De l'ISS à l'orbite libre : un pivot nécessaire

Initialement, le Dream Chaser devait effectuer au moins sept missions de ravitaillement vers l'ISS dans le cadre du contrat Commercial Resupply Services 2 (CRS-2) de la NASA.

Cependant, face aux retards accumulés et à la fin de vie programmée de la station, Sierra Space et l'agence spatiale ont mutuellement convenu de modifier le contrat.

Ce pivot stratégique transforme le vol inaugural en une démonstration en vol libre, prévue pour la fin de l'année 2026. Cette réorientation permet à l'entreprise d'explorer tout le potentiel de sa plateforme sans dépendre d'un unique client ou d'une seule destination.

Des essais au sol pour préparer le grand saut

Pour qualifier Tenacity, les ingénieurs ont mené une batterie de tests critiques. Le véhicule a subi des essais d'interférences électromagnétiques (EMI) et de compatibilité électromagnétique (EMC) pour garantir la robustesse de ses systèmes dans l'environnement spatial.

Plus original, un test de remorquage à haute vitesse a été réalisé à l'aide d'un camion Freightliner Cascadia pour simuler la dynamique d'un atterrissage sur piste et valider les paramètres de navigation autonome.

La liaison des communications avec le centre de contrôle mission au Colorado, via les satellites TDRSS de la NASA, a également été confirmée, tout comme les procédures de sécurisation post-atterrissage.

Au-delà du cargo : une plateforme orbitale pour la défense ?

Ce changement de mission ouvre la porte à des usages bien plus variés. Sierra Space ne cache plus ses ambitions de positionner le Dream Chaser comme un "atout national".

Ses capacités de rentrée atmosphérique contrôlée et d'atterrissage sur une piste conventionnelle sont des atouts majeurs pour des missions nécessitant flexibilité et réactivité.

L'entreprise explore activement des applications de défense et de sécurité nationale, un marché en pleine expansion. Pour se concentrer sur le succès de Tenacity, la production du second exemplaire, nommé Reverence, a été mise en pause, soulignant l'importance de ce premier vol pour jeter les bases du futur de la flotte.

Les prochaines étapes pour le Dream Chaser incluent une série finale de tests acoustiques en décembre 2025, avant de viser un lancement à bord d'une fusée Vulcan de United Launch Alliance.

Son retour sur Terre est prévu sur la piste de la Vandenberg Space Force Base, en Californie, où il devra prouver que sa promesse de polyvalence est bien une réalité.