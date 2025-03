La navette expérimentale militaire américaine X-37B est auréolée de mystère concernant ses missions autant que ses capacités. On sait seulement qu'elle permet de tester régulièrement de nouvelles technologies et manoeuvres permettant de gagner du savoir-faire en matière de véhicule spatial réutilisable.

Etant donné le secret qui l'entoure, la surprise avait été de taille il y a quelques jours avec la diffusion d'une image de la Terre prise depuis une caméra de la navette à l'occasion de sa mission OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7) démarrée fin décembre 2023 après une mise en orbite grâce au lanceur lourd Falcon Heavy de SpaceX.

Cette mission s'est finalement achevée ce vendredi 7 mars 2025 avec le retour sans encombre du vaisseau X-37B sur la base militaire de Vandenberg (Californie) en s'y posant comme un aéronef ou comme les anciennes navettes spatiales de la NASA.

Retour de OTV-7 après des manoeuvres inédites

La mission OTV-7 aura duré 434 jours, loin des plus de 900 jours de la mission précédente OTV-6, mais sa plus courte durée ne l'a pas empêchée de tenter des manoeuvres inédites que la Space Force, dans une rare communication à propos de cet engin spatial, avait évoquées en amont de la mission.

La navette expérimentale X-37B a donc tenté, parmi ses différents objectifs, des manoeuvres d'aérofreinage en utilisant l'atmosphère terrestre pour modifier sa trajectoire. Le principe est de réaliser plusieurs passages rasants pour changer sa vélocité et son orbite sans avoir à utiliser les moteurs et donc consommer du carburant.

Ce type de manoeuvre doit être soigneusement calibré sous peine de "rebondir" sur les couches hautes de l'atmosphère. Outre son efficience énergétique, elle peut aussi permettre de réaliser des déplacements de façon discrète, ce qui pourrait apporter des capacités de furtivité par rapport à l'utilisation de moteurs dont les émissions pourraient être facilement repérées par des adversaires.

La navette X-37B a également poursuivi les expérimentations concernant le déploiement de capteurs et de charges utiles diverses pour de l'observation ou des capacités spatiales qui pourront être mises en service ultérieurement dans le cadre de missions de la Space Force.

La Chine aussi a son vaisseau spatial secret

Tandis que les Etats-Unis lançaient la mission OTV-7 en décembre 2023, la Chine faisait de même, et au même moment, avec sa propre navette expérimentale secrète Shenlong qui réalise elle aussi des manoeuvres dont le détail n'est pas communiqué.

Navette X-37B au retour de la mission OTV-6

Toutefois, des astronomes amateurs suivent sa progression et avaient remarqué l'éjection de plusieurs objets, potentiellement des balises, peu après la mise en orbite du mystérieux vaisseau spatial chinois. La Chine teste sans doute des capacités de largage et de récupération de charges utiles ainsi que des système de suivi et de repérage qui pourront ensuite être déployé pour des missions scientifiques ou plus sûrement militaires.