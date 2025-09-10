La course à l’intelligence artificielle n’en finit plus d’accélérer et la firme SiFive compte bien imposer sa patte sur le secteur avec sa nouvelle famille de processeurs RISC-V.

Engagée dans le développement de solutions alternatives capables de concurrencer les plateformes fermées, elle dévoile une architecture pensée pour répondre à la demande explosive en calculs liés à l’IA, tout en s’adressant à des usages variés, de l’edge au data center.

Sa gamme Intelligence Family de 2ème génération s'enrichit de nouveaux composants jouant sur le terrain de l'IA embarquée et misant sur leur efficacité pour toucher de nouveaux segments au-delà des datacenters.

L’essor des cores RISC-V optimisés pour l’intelligence artificielle

SiFive frappe fort avec ses quatre nouveaux cœurs RISC-V, dont les X160 Gen 2 et X180 Gen 2 destinés aux applications embarquées et industrielles. Leur architecture intègre des extensions vectorielles pour accélérer le traitement simultané d’informations, un critère déterminant pour l’efficacité des modèles IA.

Les calculs de convolution, essentiels pour l’analyse d’images ou de données, bénéficient de cette amélioration qui permet à la fois rapidité et précision. Notons la capacité à gérer des systèmes en temps réel, indispensable pour les industriels voulant garantir la réactivité des capteurs ou des robots automatisés. Selon SiFive, ces nouveautés élargissent la palette d’usages possibles, allant des objets connectés jusqu’aux équipements de surveillance en usine.

Une flexibilité accrue pour des usages variés

Le X160 se distingue par sa capacité à intégrer jusqu’à 200 KiB de cache et 2 MiB de mémoire, ciblant non seulement l’industrie mais aussi l’univers des wearables. Sa conception permet d’assembler plusieurs clusters de quatre cœurs, ce qui facilite la personnalisation pour chaque projet.

La protection contre la modification du firmware est ainsi renforcée dans les systèmes critiques. Le X180 monte encore d’un cran : il offre des performances 10% supérieures grâce à une double mémoire cache totalisant plus de 4 MiB.

Des innovations pour l’accélération et la gestion des calculs

La grande nouveauté réside aussi dans l’ajout de deux interfaces améliorant la communication avec les accélérateurs : la VCIX (Vector Coprocessor Interface Extension) et la SSCI (Scalar Coprocessor Interface), capables de donner un accès direct aux registres CPU pour un transfert de données ultra-rapide.

L’optimisation du cache, avec une nouvelle répartition centrée sur le L2 partagé jusqu’à 1MB par cluster, pousse l’utilisation des ressources plus loin tout en limitant la surface occupée sur la puce.

Enfin, la polyvalence d’assemblage permet de concevoir des clusters pour des applications sur-mesure, du contrôle embarqué à l’accélération de matrices pour les algorithmes IA les plus complexes.

Un gain de puissance et d’efficacité pour l’IA de demain

Pour des performances relevées, toujours en RISC-V mais tournées vers la haute performance et les datacenters, les générations X280, X390 et XM, passant à la Gen2, visent de nouveaux records de performances.

Les X280 et X390 intègrent l’instruction RVA23, facilitant la prise en charge de formats comme BF16 et MXFP8, de plus en plus prisés pour l’apprentissage automatique.

« Le X390 Gen2 promet jusqu’à quatre fois la vitesse de calcul et trente-deux fois le débit de données par rapport à la précédente génération », selon SiFive.



L’accélérateur XM, combinant quatre cœurs X390, revendique quant à lui des chiffres spectaculaires : 64 teraFLOPS en FP8 à 2GHz, extensibles à plus de 4 petaFLOPS pour les projets IA les plus exigeants. Tous ces designs sont prêts à être licenciés, promettant une disponibilité des premiers composants dès le deuxième trimestre 2026.

SiFive veut profiter de l'ouverture de l'architecture RISC-V pour séduire les clients industriels avec la possibilité d'utiliser ses solutions telles quelles ou de les adapter en fonction des besoins propres à chaque entreprise.

La famille de processeurs se veut suffisamment large pour toucher tous les segments ou presque de l'intelligence artificielle, des objets connectés aux datacenters en passant par le edge computing ou la robotique.

Ce lancement confirme que la guerre des architectures pour l’IA s’intensifie, et que SiFive se positionne comme une solution flexible pour ceux qui souhaitent éviter une dépendance excessive envers des géants comme Nvidia. Encore faut-il s'accommoder de la jeunesse de l'architecture et d'un écosystème moins développé mais qui ne demande qu'à grandir.