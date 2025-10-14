Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a dévoilé le U-Hawk, une version entièrement autonome de son célèbre hélicoptère Black Hawk. En remplaçant le cockpit par une soute cargo accessible via des portes avant, ce drone peut transporter des charges lourdes, déployer des véhicules terrestres ou des essaims de drones, et est piloté via une simple tablette grâce à la technologie MATRIX.

Le UH-60 Black Hawk est bien plus qu'un hélicoptère : c'est une icône de l'aviation militaire américaine qui sillonne les ciels du monde entier depuis plusieurs décennie et dont la silhouette se retrouve dans de nombreux films de guerre ou d'action, incarnant fiabilité et robustesse.

Pourtant, l'évolution des champs de bataille modernes, où les menaces anti-aériennes se multiplient, pousse l'US Army à revoir sa doctrine pour limiter l'exposition de ses équipages.

C'est précisément dans ce contexte de recherche de solutions sans pilote que Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a dévoilé sa dernière création lors du symposium de l'Association de l'US Army (AUSA) : le S-70UAS, surnommé le U-Hawk.

Un Black Hawk réinventé de fond en comble

Le U-Hawk n'est pas un simple Black Hawk doté d'un pilote automatique avancé. Il s'agit d'une refonte structurelle audacieuse, développée en moins d'un an à partir d'une cellule de UH-60L, l'une des nombreuses versions de l'hélicoptère de transport.

L'innovation la plus visible est la suppression complète du cockpit, remplacé par une proue dotée de portes "clamshell" et d'une rampe de chargement intégrée.

Cette modification libère un volume interne accru de 25 %, permettant d'embarquer des charges autrefois impensables. On parle ici de pouvoir faire monter à bord un véhicule terrestre sans pilote (UGV) comme le HDT Hunter Wolf, ou même de transporter une nacelle de six roquettes HIMARS directement dans la cabine, protégeant ainsi un matériel précieux des contraintes d'un transport sous élingue.

La technologie MATRIX : l'autonomie comme pierre angulaire

Le véritable cerveau de la machine réside dans la technologie d'autonomie MATRIX, fruit de plus d'une décennie de développement chez Sikorsky, notamment via le programme ALIAS de la DARPA.

Couplée à un système de commandes de vol électriques (fly-by-wire) de troisième génération, elle permet à l'appareil d'opérer sans aucune intervention humaine à bord.

Les atouts du Sikorsky U-Hawk (credit : Lockheed Martin)

L'interface de contrôle est déconcertante de simplicité : une simple tablette tactile. Un opérateur, même sans formation de pilote, peut ainsi programmer une mission, superviser le chargement et lancer l'appareil.

Le U-Hawk gère ensuite de manière autonome l'intégralité du vol, du décollage à l'atterrissage, en s'appuyant sur ses capteurs pour naviguer et éviter les obstacles.

Quelles missions pour ce drone poids lourd ?

Les applications potentielles esquissent les contours de la guerre de demain. La mission première est la logistique en environnement contesté, permettant de ravitailler des unités isolées sans risquer de vies humaines.

L'appareil conserve sa capacité d'emport externe de plus de 4 tonnes, mais gagne surtout la possibilité de transporter des charges volumineuses à l'intérieur, ce qui améliore l'aérodynamisme et l'autonomie.

Mais le U-Hawk se veut aussi un pionnier tactique. Il peut agir en précurseur d'un assaut aéroporté, en atterrissant pour déployer un UGV de reconnaissance ou en libérant des essaims de drones depuis des "carquois" installés dans sa soute.

L'idée, martelée par les cadres de l'armée, est d'assurer le "premier contact métal contre métal", en engageant l'adversaire avec des systèmes robotisés avant que le premier soldat ne pose le pied à terre.

Le prototype du U-Hawk, financé sur fonds propres, attend désormais son premier vol prévu pour 2026. S'il tient ses promesses, ce projet pourrait non seulement offrir une seconde vie économique et pertinente à des centaines de cellules de Black Hawk mises à la retraite (le tout premier modèle date du début des années 80), mais surtout ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les opérations de soutien et d'assaut aéroporté.