Depuis le 1er novembre, AliExpress a lancé son offre annuelle, le Single Day. Cet évènement se prolonge jusqu'au 13 novembre à 7h59 et il propose d'énormes réductions sur pas mal de produits ,et il y en a pour tout le monde en passant par le high-tech mais aussi sur les jouets. Une occasion en or pour préparer Noël sans se ruiner.

Pour vous aider, nous avons sélectionné les meilleures offres que propose le site d'AliExpress pour l'événement. N'hésitez pas à aller visiter la page "La tech du quotidien" avec des offres allant jusqu'à 90 % de réduction.



Voici notre sélection des meilleures offres du 11.11 sur AliExpress :

Smartphone

Tablette tactile

Xiaomi Mi Pad à 284 € avec le code DEALFR2





Maison

Tineco Floor One S3 à 237 € avec le code SDXFR31





Montre connectée

Écouteurs

Dehors



