À deux semaines de l'édition 2024 de sa conférence WWDC (Worldwide Developers Conference) où Apple présentera les dernières nouveautés de ses systèmes d'exploitation, Mark Gurman de Bloomberg fait le point sur les fonctionnalités IA qui devraient débarquer pour l'iPhone avec iOS 18.

Si l'IA est déjà d'actualité pour l'iPhone sous une forme plus discrète, le groupe de Cupertino souffre d'un retard en matière d'IA générative par rapport à d'autres géants technologiques. Or, c'est un domaine qui est particulièrement scruté par les investisseurs.

Selon Bloomberg, l'approche d'Apple est de fournir des outils pratiques pour les utilisateurs au quotidien. Elle est centrée sur un projet baptisé Greymatter pour des capacités d'IA dans les applications de base de l'iPhone, ou encore pour des éléments profondément intégrés au système d'exploitation.

Des émojis à la volée alimentés par l'IA

Toujours très bien renseigné, Mark Gurman évoque la transcription de mémos vocaux, la retouche photo par IA, des suggestions automatiques pour des réponses aux e-mails et aux messages texte, une recherche plus rapide et plus fiable avec Spotlight. Une meilleure recherche profiterait également au navigateur Safari.

Les notifications seraient améliorées avec des résumés des notifications manquées. Des résumés intelligents seraient aussi proposés pour des messages, des pages web, des actualités, des documents, des notes et autres contenus.

Pour la personnalisation, des émojis pourraient être générés par IA en temps réel en fonction des messages envoyés. Sans rapport avec l'IA, l'écran d'accueil de l'iPhone bénéficierait d'icônes d'applications avec des couleurs au choix et pouvant être placées à un endroit souhaité.

Avec une mise à niveau de Siri, les interactions deviendraient plus naturelles en se basant sur les propres modèles de langage d'Apple. Il n'y aurait pas de chatbot IA conçu par Apple, mais un partenariat avec OpenAI pour la présence de ChatGPT dans iOS 18. Bloomberg précise que des discussions impliquant Google pour le recours éventuel à Gemini en tant qu'alternative sont en cours. Un point qui ne serait pas évoqué lors de la WWDC.

En traitement local ou cloud

Dans le cadre du projet Greymatter, Apple jonglerait entre le traitement de tâches d'IA en local sur l'appareil et via le cloud. Tout dépendra de la lourdeur d'exécution, sachant que les récentes puces d'Apple sont particulièrement adaptées et puissantes pour l'exécution de modèles d'IA générative en local. Un point qui a été souligné pour le lancement de l'iPad Pro avec puce Apple M4 et son Neural Engine.

En toute logique, les nouveautés IA d'iOS 18 devraient également être largement de la partie avec iPadOS 18 et macOS 15. Un enjeu d'Apple sera de réitérer ses engagements forts du côté de la confidentialité des données, malgré l'appui parfois nécessaire au cloud. Sans nul doute, Apple cherchera à se démarquer dans ce domaine, alors que le fait de nouer des partenariats avec des tiers pourrait brouiller son message.

Un gros atout d'Apple pour les nouveautés IA sera de capitaliser sur son socle massif d'utilisateurs. Dans un premier temps, cela pourrait se faire aux dépens de fonctionnalités véritablement impressionnantes par rapport à l'existant chez la concurrence.