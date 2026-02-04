Une action conjointe a conduit à la saisie de trois noms de domaine liés à des sites de piratage majeurs basés en Bulgarie : zamunda.net, arenabg.com et zelka.org.

L'intervention, menée par le département de la Justice américain (DOJ) et les autorités bulgares, a ciblé des plateformes et trackers torrent connus pour la distribution illégale de films, jeux vidéo et logiciels.

Quel était l'impact de ces plateformes pirates ?

Les trois domaines attiraient des dizaines de millions de visites par an, l'un d'eux se classant régulièrement dans le Top 10 des sites les plus consultés en Bulgarie.

Avec des milliers d'œuvres piratées entraînant des millions de téléchargements illégaux, le DOJ évalue un préjudice de plusieurs millions de dollars pour des créateurs et des entreprises américains.

Le modèle économique des plateformes reposait sur d'importants revenus grâce à l'immense trafic généré.

Une collaboration internationale nécessaire

La réussite de l'opération repose, comme souvent, sur une coopération transfrontalière.

Le DOJ a exprimé sa gratitude envers ses partenaires bulgares. Des acteurs comme Europol, le bureau de la Sécurité intérieure à Athènes et celui des douanes à Sofia ont également joué un rôle dans la coordination et l'assistance technique.

En Bulgarie, l'intervention a mobilisé d'importants moyens, avec des perquisitions menées à 30 adresses différentes, aboutissant à la saisie de matériel informatique et à l'identification des administrateurs des trackers torrent.

Des fermetures définitives ?

La saisie des noms de domaine, enregistrés aux États-Unis, démontre la capacité des autorités américaines à agir au-delà de leurs frontières. Cela étant, des utilisateurs ont déjà signalé l'apparition de domaines alternatifs pour au moins une des plateformes fermées.