TorrentFreak perpétue la tradition en publiant le classement annuel des séries les plus piratées. Il s'appuie sur les données de trackers publics et représente ainsi le téléchargement illégal via BitTorrent, et pour le plus grand nombre de partages par épisode.

C'est la cinquième et dernière saison de Stranger Things qui remporte la palme du programme le plus téléchargé illégalement. Sortie en deux parties, dont la conclusion est arrivée le 26 décembre, la série des frères Duffer détrône House of the Dragon, qui dominait le classement en 2024.

Quels géants du streaming dominent ce classement ?

Netflix fait figure de leader de ce palmarès, avec non seulement la première place pour Stranger Things, mais aussi la deuxième pour le thriller coréen Squid Game. Le géant du streaming place également la série Mercredi à la neuvième position.

Apple TV (ou anciennement Apple TV+) réalise une percée en plaçant trois de ses séries dans le top 10 : Severance (4e), Silo (7e) et Pluribus (8e). En notant que la troisième place du podium est occupée par The Last of Us (HBO Max). Bientôt dans le giron de Netflix ?

Comment se répartissent les autres plateformes ?

Si Netflix et Apple TV brillent, d'autres services voient leur influence diminuer. C'est notamment le cas de Disney+ qui ne place plus que la série Andor en cinquième position.

Amazon Prime Video sauve l'honneur avec la série Reacher à la sixième place. Le classement est complété par Alien: Earth de FX/Hulu à la dixième position.

Encore une fois, il est à souligner que les données du classement se basent seulement sur le trafic BitTorrent, sachant que le streaming illégal est l'outil privilégié pour le piratage de séries.