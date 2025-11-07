C'est "une plaie", un "virus". C'est ainsi que les professeurs américains décrivent la nouvelle tendance qui a envahi les écoles : "Six-Seven". Prononcé "Six Seveeeennnn", souvent avec un geste des mains, le terme est devenu un mème inévitable.

Repris sur TikTok, dans les matchs de NBA, et même parodié par South Park, il a été sacré "mot de l'année 2025" par Dictionary.com.

Que signifie exactement "Six-Seven" ?

La réponse est simple : rien. C'est là tout le paradoxe et l'intérêt de cette expression. Elle vient d'une chanson de 2024 du rappeur Skrilla, "Doot Doot (6 7)". L'artiste lui-même ne comprend pas l'engouement et avoue que le sens est ambigu.

Code de police 10-67 (un décès) ? Sa rue d'enfance ? Peu importe. L'absurdité totale de la formule est ce qui a fait son succès.

Comment le mème est-il devenu viral ?

Le morceau de Skrilla a d'abord tourné sur les parquets de NBA, notamment grâce au joueur Taylen Kinney. Mais le phénomène a explosé en mars 2025 quand un jeune garçon, surnommé le "67 Kid", a été filmé hurlant "Six-Seven" lors d'un match de basket.

La tendance s'est ensuite logée dans les écoles. Un prof qui demande d'aller à la page 67 ? "Six Seveeeennnn". 67% à un test ? "Six Seveeeennnn". Un enseignant du Dakota du Sud dit l'entendre 75 fois par jour.

Faut-il s'inquiéter de cette tendance ?

Les parents et enseignants se montrent perplexes, voire agacés, face à ce qu'ils jugent néfaste ou incompréhensible. Pourtant, les analystes (comme une professeure de Georgetown) y voient un marqueur social classique.

Ce n'est pas différent du "Quoicoubeh" en France il y a quelques années. C'est un cri différenciant, un moyen pour la jeunesse (ici la Gen Alpha) de bâtir une solidarité, une communauté à l'écart des adultes. Plus les adultes s'énervent, plus le jeu est amusant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le rappeur Skrilla a-t-il lancé la tendance ?

Il est à l'origine de l'expression via sa chanson "Doot Doot (6 7)" fin 2024, mais il a lui-même été surpris par la viralité. Il suppose que l'ambiguïté et l'absence de sens ont contribué à la popularité du mème.

Comment arrêter ce phénomène ?

Selon les experts, le meilleur moyen de tuer une tendance de jeunes est que les adultes se l'approprient. Si les parents commencent à dire "Six Seveeeennnn", l'expression deviendra instantanément "moins cool" et disparaîtra.