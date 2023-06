Plateforme communautaire lancée en décembre 2002, Skyrock.com (ou anciennement Skyblog.com) a connu de belles heures de gloire avec ses skyblogs, et en particulier sur le Web francophone. Avec plus de 30 millions de blogs, ces derniers ont permis à Skyrock de figurer à la 17e place des sites les plus consultés au monde en 2007.

C'est toutefois une époque révolue. " Aujourd'hui, les skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public ", écrit l'équipe de Skyrock.

Manifestement, l'adaptation à une réglementation comme le RGPD demanderait des ressources trop importantes, sans doute au regard d'une popularité qui a perdu de sa superbe d'antan. La fermeture définitive de la plateforme est prévue pour le 21 août prochain, avec les blogs Skyrock qui ne seront plus accessibles.

Nostalgie… ou pas

Dans son message d'adieu, l'équipe numérique de Skyrock considère la plateforme comme l'un des premiers réseaux sociaux au monde et un vestige de l'âge d'or des blogs. " Viendront ensuite les autres réseaux, des services nouveaux, talentueux, répondant aux goûts du public. Disposant de moyens planétaires, ils seront les plus populaires. "

Le cas échéant, les utilisateurs concernés sont invités à sauvegarder leurs blogs, voire à les effacer. Un moment de nostalgie pour certains, mais aussi une aubaine pour d'autres qui n'assument plus leurs écrits du passé.

Pour l'anniversaire des vingt ans de son album " Le Chemin ", le groupe de pop-rock français Kyo avait lui misé sur la nostalgie avec un skyblog.

Direction les archives nationales

Skyrock souligne qu'il n'y aura pas de disparition totale des skyblogs. " Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle. "

Rappelons qu'une autre époque du Web francophone va également s'achever. Le 5 septembre prochain, le service Pages Perso ayant permis à des clients Orange de créer des sites internet s'arrête.