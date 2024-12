Avec Skype, les crédits Skype sont présentés comme une offre prépayée afin de passer des appels locaux et internationaux à des tarifs avantageux vers des lignes fixes et mobiles. Ils ne sont à présent plus disponibles.

« Pour les nouveaux achats, consultez les abonnements mensuels ou passez un appel Skype gratuit à n'importe qui à tout moment », indique Skype. Si la division de Microsoft aiguille donc vers les abonnements, les crédits restants peuvent toutefois encore être utilisés.

La règle ne change pas, à savoir que les crédits Skype deviennent inactifs s'ils n'ont pas été utilisés pendant 180 jours.

Les numéros Skype en sursis

Tout aussi discrètement, les numéros Skype tirent leur révérence. Un numéro Skype est un deuxième numéro de téléphone lié au compte Skype et permettant de répondre aux appels entrants de l'application. « Les personnes peuvent vous appeler sur leur téléphone fixe ou mobile et vous décrochez dans Skype. »

De la même manière que les crédits Skype, il n'est plus possible d'acheter des numéros Skype, mais les numéros existants continuent cependant de fonctionner pour le moment.

Il est probable que le manque d'engouement pour les crédits Skype soit à l'origine du changement de cap, en plus de la volonté de promouvoir les abonnements mensuels. Le dernier chiffre officiel connu pour Skype date de début 2023, avec plus de 36 millions d'utilisateurs par jour.

Après la surprise estivale

L'été dernier, Microsoft avait surpris en annonçant la suppression des publicités dans l'interface principale de Skype, les conversations ou encore les canaux (chaînes).

« Skype est désormais sans publicité ! Nous supprimons toutes les publicités des canaux Skype et de l'ensemble de la plateforme Skype, ce qui garantit une expérience utilisateur plus fluide, plus épurée et plus agréable. »