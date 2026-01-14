Salesforce officialise le lancement de la nouvelle version de l'assistant Slackbot, désormais repensé comme un agent IA personnel et profondément intégré à l'environnement de travail. Il est disponible pour les clients Business+ et Enterprise+, avec un déploiement qui se fait par vagues.

Comment Slackbot se différencie-t-il des autres assistants IA ?

Une force de Slackbot réside dans sa capacité à utiliser le contexte existant. " Slackbot vous connaît déjà. Il comprend vos conversations, vos fichiers, vos canaux et les personnes avec qui vous travaillez ", explique Salesforce.

L'agent conversationnel s'appuie sur les milliards de conversations hebdomadaires et les données déjà présentes dans Slack, tout en respectant les permissions et les contrôles d'accès de chaque utilisateur.

Pour Saleforce, Slackbot est la " porte d'entrée de l'entreprise agentique ". L'intégration native à Slack permet à l'outil de fournir des réponses plus précises et pertinentes, sans nécessiter d'installation ou de formation.

Slackbot pour une productivité accrue

Slackbot peut effectuer une multitude de tâches sans quitter la plateforme : trouver des informations, rédiger des brouillons d'e-mails ou de comptes rendus, planifier des réunions

En se connectant à des services externes comme Salesforce, Google Drive ou Microsoft Teams, il centralise les flux de travail.

L'assistant peut, par exemple, créer un canevas pour une réunion ou résumer des dizaines de messages pour en extraire les décisions clés. Il permettrait de gagner quotidiennement de précieuses minutes de productivité.

Quel est l'enjeu pour Salesforce ?

Avec Slackbot, Salesforce positionne Slack, une acquisition à plus de 27 milliards de dollars en 2021, comme l'interface conversationnelle centrale de sa vision Agentforce 360. Et la concurrence est rude face à Microsoft et Google qui ne lésinent pas dans l'intégration de l'IA pour leurs outils de productivité.

À noter que Slackbot utilise le modèle Claude d'Anthropic. Néanmoins, Salesforce teste aussi des alternatives.