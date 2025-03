On commence avec la TV QLED TCL Mini LED 75C89B 2024 75".

Elle offre une immersion visuelle exceptionnelle grâce à sa technologie QD-Mini LED QLED PRO 4K. Son affichage UHD 3840 x 2160 pixels, combiné à une luminosité HDR pouvant atteindre 3 500 nits garantit des images d’une précision et d’un contraste saisissants.

Grâce à la technologie Quantum Dot, les couleurs sont éclatantes et fidèles à la réalité, tandis que la compatibilité avec les formats Dolby Vision IQ et HDR10+ assure une très grande qualité d’image, quel que soit le contenu. Son taux de rafraîchissement natif de 144Hz offre une fluidité d’image remarquable, idéale pour le cinéma comme pour le gaming.

La TCL 75C89B embarque Google TV, offrant une interface intuitive et un accès simplifié à toutes vos plateformes de streaming. Les joueurs profiteront d’une expérience optimale grâce au Game Master PRO 3.0 et à la compatibilité HDMI 2.1, permettant la prise en charge de l’UHD 144/240p HDR et du mode ALLM pour un gameplay ultra-réactif.

Côté son, l’association avec Onkyo et la prise en charge du Dolby Atmos transforment votre salon en un véritable espace home cinéma.

La TV QLED TCL Mini LED 75C89B 2024 75" est en promotion à 1 290 € au lieu de 1 790 €, soit une remise de 28 % chez Boulanger en ce moment.

De plus, TCL vous rembourse 200 € jusqu'au 30 avril pour l'achat de ce modèle.



Et voici quelques autres télévisions QLED / OLED connectées en réduction :

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos du jour avec Xiaomi 14T 256 Go, PC portable gaming HP Victus 16 et imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo ainsi qu'aux luminaires connectés Philips Hue à prix réduit !