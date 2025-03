On commence avec le Xiaomi 14T 256 Go.

Son écran CrystalRes 1,5K de 6,67 pouces affiche une qualité visuelle remarquable avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144Hz pour une fluidité optimale.

Il embarque le Dimensity 8300-Ultra de MediaTek, un processeur puissant et économe en énergie, garantissant une expérience fluide et réactive.

Grâce aux optiques Leica Summilux de nouvelle génération et au capteur Sony IMX906, il offre des performances d’imagerie exceptionnelles. Son système à triple objectif, couvrant des focales de 15 mm à 100 mm, permet de capturer de magnifiques images de près comme de loin, sans effort.

Il intègre également 12 Go de RAM, garantit une résistance à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68, et sa batterie de 5000 mAh est compatible avec l'HyperCharge 67W.

Vous pouvez obtenir le Xiaomi 14T 256 Go en noir, bleu ou gris à 349 € sur la boutique Orange grâce à la remise et au bonus reprise de 100 €.

Pour rappel, son prix de base s'élève à 653 €.



On continue avec le PC portable gaming HP Victus 16-r1001sf.

Il est équipé d’un processeur Intel Core i7-14650HX, atteignant jusqu’à 5,2 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost, avec 16 cœurs et 24 threads pour une réactivité exceptionnelle. Son écran Full HD de 16,1 pouces offre un affichage net et fluide.

Avec sa carte graphique RTX 4070 et ses 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée, profitez de graphismes immersifs et de performances optimales pour le gaming, la création de contenu et les tâches exigeantes.

Son stockage SSD de 512 Go assure des chargements rapides, tandis que ses 16 Go de RAM DDR5 garantissent une fluidité exemplaire en multitâche.

Le PC prend également en charge le WiFi 6 et est livré avec Windows 11 préinstallé.

Retrouvez le HP Victus 16-r1001sf à 1 123,47 € en ce moment sur Amazon.

À titre de comparaison, on trouve un modèle similaire sur le site officiel, mais avec Core i7-14700HX et SSD de 1 To, avec un prix de base de 1 899 €.



Enfin, on termine avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo.

Elle peut atteindre une vitesse d’impression de 600 mm/s, avec une accélération maximale de 20 000 mm/s², et offre un volume d’impression spacieux de 250 x 250 x 260 mm.

Le moteur Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) assure une grande flexibilité en permettant l’impression simultanée de jusqu’à huit couleurs via la connexion de deux boîtiers. Grâce à la reconnaissance RFID des filaments, il garantit une qualité d’impression optimale.

Sa fonction de séchage actif protège les filaments de l’humidité pendant jusqu’à 24 heures, améliorant ainsi la stabilité de l’impression et minimisant les risques d’enchevêtrement grâce à un système intelligent de changement de couleur et de prévention des nœuds.

Conçue pour la précision et la stabilité, la Kobra 3 intègre des axes XY et Z renforcés, garantissant des impressions de haute qualité. Son système de refroidissement performant, avec un ventilateur atteignant 7 000 tr/min, permet un fonctionnement efficace à grande vitesse. La technologie LeviQ 3.0 ajuste automatiquement le décalage Z, assurant des impressions fluides et précises.

Elle embarque plusieurs fonctionnalités intelligentes, telles que la détection de tension de courroie, la reprise d’impression après une panne, ainsi qu’un capteur de fin de filament, garantissant une impression continue sans interruption. La température d’impression peut atteindre 300°C, et son design optimisé permet un changement rapide des buses.

L’imprimante est dotée d’une carte mère 32 bits, d’un écran tactile inclinable de 4,3 pouces, ainsi que d’une fonction de réglage rapide de la courroie. Des options avancées, comme la détection de colmatage et le remplissage automatique, assurent une impression fluide et sans intervention manuelle.

L'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Combo est en vente flash à 349 € au lieu de 559,55 €, soit une remise de 38 % pendant encore quelques heures sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, la marque indique un prix de base de 599 € pour la Kobra 3 Combo sur son site.



