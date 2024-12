On commence avec le Asus ZenFone 11 Ultra 512 Go.

Il est doté d'un écran AMOLED flexible de 6,78 pouces doté de la technologie LTPO. Profitez d’un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 144 Hz et d’une luminosité maximale impressionnante de 2500 nits, pour des couleurs éclatantes et une clarté parfaite, même en plein soleil.

La plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, associée à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, offre des performances inégalées et une fluidité remarquable sous Android 14.

La batterie 5500 mAh garantit une autonomie prolongée, tandis que la charge rapide 5.0 et la charge PD permettent un rechargement efficace et rapide.

Côté photo, le smartphone se distingue avec son appareil principal équipé du capteur Sony IMX890 de 50 MP et du Gimbal Stabilizer 3.0, pour des clichés ultra-stables et détaillés. À cela s’ajoutent un objectif ultra grand-angle de 13 MP (120°) et une caméra téléobjectif de 32 MP. La caméra frontale de 32 MP sublime, elle, vos selfies et vos appels vidéo.

Un mode cinématique exclusif permet également des enregistrements jusqu’en 8K UHD à 24 FPS ou 4K UHD à 60 FPS.

Retrouvez le Asus ZenFone 11 Ultra 512 Go en noir à 699,95 € au lieu de 799,95 €, soit une remise de 12 % sur Rue du Commerce avec livraison gratuite. Pour information, son prix officiel s'élève à 1 099 €.

On passe maintenant à la HONOR CHOICE Watch.

Elle est équipée d'un écran AMOLED FullView spacieux de 1,95 pouce offrant un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une résolution de 410 x 502 pixels et une luminosité maximale de 550 nits. Profitez d’images éclatantes et naturelles grâce à une gamme de couleurs complète NTSC et une densité de 332 ppi.

Grâce à ses 5 systèmes de positionnement satellite, suivez vos mouvements avec précision, même sans téléphone.

Surveillez votre bien-être en continu avec des mesures précises de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et du niveau de stress. La gestion intelligente multi-dimensionnelle offre des alertes en temps réel et des mesures simplifiées en un clic.

Passez et recevez des appels directement depuis la montre, tout en profitant d’une fonction d’appel d’urgence SOS.

Profitez de 120 modes d’entraînement avec analyse de vos performances grâce à des fonctions comme le VO2 Max, le suivi du stress d’entraînement et le niveau de récupération. La montre offre également une longue autonomie et une résistance à l’eau certifiée 5ATM.

La montre connectée HONOR CHOICE Watch est proposée en noir ou blanc à 45,99 € grâce au code GSFR03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France. Pour rappel, le site officiel affiche un prix de référence de 199,90 € pour ce modèle.



Et enfin, on termine ce top 3 avec la TV LED Philips Ambilight 75PUS8309 4K - 75".

Elle est dotée de la technologie Ambilight qui intègre des LED à l’arrière de l’écran. Ces lumières réagissent en temps réel aux images et créent un halo lumineux coloré autour de votre téléviseur, donnant ainsi l’impression d’un écran plus grand.

Le moteur Philips Pixel Precise Ultra HD optimise chaque image pour offrir une netteté incroyable, des couleurs éclatantes et des mouvements fluides, quel que soit le contenu visionné.

Grâce à la plateforme Titan OS, accédez directement à vos séries et films depuis l’écran d’accueil et explorez facilement les services de streaming, tous réunis en un seul endroit.

Optimisez vos sessions de jeu avec le mode gaming Ambilight et la connectivité HDMI 2.1, offrant une prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) pour un gameplay ultra-rapide et des graphismes fluides. Le mode de faible latence s’active aussi automatiquement dès que vous allumez votre console.

La TV LED Philips Ambilight 75PUS8309 4K 75" est en promotion à 949 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 37 % sur Amazon.



