Commençons avec le Asus ROG Phone 6 - 5G 256 Go - Noir.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Protégé par le verre Corning Gorilla Victus, il offre des visuels HDR éclatants et protège vos yeux avec la technologie Eye Care Display.

La plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 offre une vitesse d'horloge boostée à 3,2 GHz, des performances CPU supérieures de 15 %, et une efficacité énergétique améliorée de 20 % par rapport au Snapdragon 888 du ROG Phone 5. Le gestionnaire de performances Armoury Crate permet de débloquer des contrôles et réglages avancés.

Le composé thermique en nitrure de bore (BN), la chambre à vapeur élargie et les feuilles de graphite dissipent efficacement la chaleur, tandis que l’AeroActive Cooler 6 intègre un système de refroidissement actif alimenté par l’IA.

Le système AirTrigger 6 intègre des capteurs à ultrasons prenant en charge divers gestes, y compris la double action et la visée par gyroscope.

Le moteur linéaire X-Haptic offre un retour haptique puissant pour une immersion totale. L’AeroActive Cooler 6 réduit la température de surface près du CPU jusqu’à 25°C et ajoute quatre boutons physiques.

Le système audio GameFX comprend des haut-parleurs doubles symétriques et une prise casque de 3,5 mm. Optimisé avec Dirac, il offre une grande qualité audio grâce à la technologie Snapdragon Sound et le codec aptX.

L'HyperCharge de 65 W permet une recharge complète en seulement 42 minutes.

On trouve un système de triple caméra arrière, avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, un ultra-large de 13 MP et un macro.

Le Asus ROG Phone 6 - 5G 256 Go - Noir est au prix de 395 € sur Rue du Commerce avec la livraison offerte. Le prix officiel du smartphone s'élève à 1 029 €.

Il est également disponible au même prix en blanc sur Darty.

Passons maintenant au Samsung Galaxy Z Flip5 - 5G 256 Go - Noir.

Avec son design pliable, il dispose d'un écran principal Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu'un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces, parfait pour contrôler la musique ou répondre à des messages sans ouvrir le smartphone.

Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy, le Flip5 offre une autonomie longue durée et des performances fluides.

Grâce au panneau de contrôle amélioré en Flex Mode, naviguez facilement dans vos musiques et profitez de vos applications, même lorsque le smartphone est posé.

Vous pouvez également prendre des selfies ou des photos de groupe à distance grâce à votre Galaxy Watch6 ou au nouvel écran externe.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 - 5G 256 Go - Noir est proposé à 636,35 € sur Rue du Commerce avec la livraison offerte. Le prix officiel du smartphone s'élève à 1 049 €.

On peut également le trouver sur AliExpress à 538,60 € avec le code SCFR20 et la livraison gratuite depuis la France.



Enfin, terminons notre top 3 avec le graveur laser Creality Falcon2 40W.

Grâce à la technologie de compression ponctuelle FAC, il peut découper une feuille d'acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage et offre une vitesse de gravure ultra-rapide de 25 000 mm/min sur une surface de 400 x 415 mm. Utilisant un faisceau laser puissant, il est également capable de réaliser des gravures colorées sur de l'acier inoxydable.

Le Falcon2 est équipé d'un système de sécurité triple : contrôle du débit d'air avec affichage du volume actuel ajustable, surveillance de l'objectif avec alarme en cas de saleté détectée, et protection contre les incendies avec alarme et arrêt automatique en cas de détection de fumée.

De plus, l'assistance pneumatique peut être ajustée manuellement via un bouton ou automatiquement via LightBurn, garantissant ainsi l'élimination de la fumée et la protection de la lentille laser.

Le Falcon2 permet la création hors ligne et offre un aperçu dynamique grâce à sa carte TF intégrée. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, tels que Windows et macOS, ainsi qu'avec des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn.

Le graveur laser Creality Falcon2 40W est en ce moment à 799 € avec le code NNNFRSDJUIN66 sur Geekbuying, et la livraison depuis la Pologne est offerte. Pour rappel, il avait été lancé au prix de 1 999 €.



