Commençons avec la LG LED 2023 75UR7800 - 75''.

Elle est équipée du processeur α5 AI 4K Gen6 qui optimise la qualité de l'image et du son, améliore le contenu non 4K en 4K, réduit le bruit et assure une navigation fluide.

La WOW Interface permet de nouveaux paramètres sonores : connectez votre téléviseur à une barre de son LG et contrôlez-la facilement grâce à la télécommande ou via l'interface.

Avec WebOS 23, obtenez des recommandations personnalisées, un aperçu des prochains matchs de votre équipe et vos notifications depuis un espace dédié grâce à la fonction « Mon profil ».

Organisez vos applications et services préférés et accédez rapidement à votre contenu avec Quick Card.

Le téléviseur intègre Alexa et est compatible avec AirPlay, Apple Home et Matter.

La TV LG LED 2023 75UR7800 - 75'' est au prix de 759,27 € au lieu de 999 €, soit une remise de 24 % sur Amazon.





Voici quelques autres modèles de téléviseurs à prix réduit :

