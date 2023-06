Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de téléphones portables à prix réduit. Il y en pour tous les budgets, et toutes les utilisations.

Commençons par le smartphone Google Pixel 7 Pro. Ce mobile est doté d'un écran de 6,7" OLED à un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un processeur Google Tensor 2 couplé à 12 Go de mémoire vive. Côté photo, il affiche des résolutions photo de 50 MP à l'arrière et 10,8 MP à l'avant. Sa mémoire de stockage est de 128 Go.

Ce smartphone Google Pixel 7 Pro est proposé à 769 € au lieu de 899 € soit 14% de réduction chez Fnac. La livraison est gratuite sous 48 heures.

Et d'autres smartphones sont en promotion à savoir :







