Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits affichant de belles remises dans le milieu des nouvelles technologies.

Commençons avec le PC portable HP Victus 15-FB0160NF. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" Full HD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4 ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon RX 6500M (4 Go dédiés). Le tout fonctionne avec Windows 11, préinstallé sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 15-FB0160NF est commercialisé 749,99 € au lieu de 999,99 € soit 25% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Continuons avec le smartphone Google Pixel 7. Ce mobile est équipé d'un écran de 6,3" OLED FHD+. Il exploite un processeur Google Tensor T2 épaulé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Son capteur photo principal de 50 MP vous permettra de prendre de belles photos, sachant que ce dernier est reconnu pour la grande qualité de ses clichés. La batterie de l'appareil vous octroie plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est vendu 549 € au lieu de 649 € soit 100 € de remise immédiate chez Boulanger. En cadeau, vous obtiendrez une paire de Google Buds A. La livraison est offerte et vous pouvez également retirer l'article en magasin.





Enchainons avec la chaise gaming NobleChairs EPIC. Ce fauteuil, conçu pour les gamers, est entièrement couvert de cuir et dispose d'un dossier inclinable à 135°. Vous pourrez poser vos coudes sur des accoudoirs réglables en 4 dimensions et de 5 pieds en aluminium afin d'installer les roulettes. Il accepte un poids de 120 kg.

Cette chaise gaming NobleChairs EPIC est proposée à 429,90 € au lieu de 599,90 € soit 28% de réduc' chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 23 € dans un délai de 4 jours.





