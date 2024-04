Commençons avec le Google Pixel 7a.

Il est équipé d'un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et est alimenté par la puce Google Tensor G2, garantissant une performance accrue pour des appels plus clairs et des photos de qualité supérieure.

Le smartphone dispose de 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage, ainsi que d'un double capteur photo de 64 MP + 13 MP pour capturer des images détaillées.

Certifié IP67, le Pixel 7a résiste aux éclaboussures, à la poussière et aux rayures, assurant une durabilité accrue. Sa batterie longue durée offre jusqu'à 3 jours d'autonomie, et vous bénéficiez également de la sécurité supplémentaire du VPN Google One intégré.

Le Google Pixel 7a est à 320 € avec le code ODFW30 sur AliExpress avec la livraison gratuite d'Espagne. Son prix officiel est 509 €.

Passons au téléviseur LG OLED55C3 4K 55" - 2023.

Propulsé par le processeur a9 AI 4K Gen6 de LG, le téléviseur optimise la qualité d'image avec Dolby Vision IQ et offre un son Dolby Atmos immersif 9.1.2 en virtualisant une source audio 2 canaux.

Utilisez LG ThinQ avec votre voix pour ajuster les paramètres et recevoir des recommandations.

L'interface WebOS 23 permet un accès rapide à tous vos contenus organisés par thème. De plus, profitez du Cloud Gaming grâce à l'application GeForce Now, et avec la compatibilité HDMI 2.1, VRR (G-sync et Freesync) et ALLM, vous bénéficiez de graphismes fluides en haute résolution.

La TV prend également en charge Google Home et Apple Home.

Le téléviseur LG OLED55C3 4K 55" - 2023 est en ce moment à 1 159 € au lieu de 1 399 €, soit une remise de 17% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 34,99 €.



Enfin, enchaînons avec le Nothing Phone 1.

Avec son cadre en aluminium et ses facettes symétriques, il est doté d'un écran OLED flexible de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et une profondeur de couleur de 10 bits, d'un double verre Gorilla Glass et de moteurs de vibration avancés pour des réponses tactiles réalistes.

Le téléphone est alimenté par un processeur Snapdragon 778G+, avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire et est équipé d'un appareil photo avec deux capteurs de 50 MP pour des images réalistes et des vidéos stables, ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Les fonctionnalités audio incluent trois microphones haute définition et deux haut-parleurs stéréo pour une expérience sonore immersive.

Le Nothing Phone 1 est à 243,54 € avec le code ODFW30 + le coupon de 10 € sur AliExpress avec la livraison gratuite de France.



