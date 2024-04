Commençons avec la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256 Go - Gris graphite.

Elle est dotée d'un grand écran de 12,4 pouces 3K 144Hz avec AdaptiveSync, HDR 10 et réglage de la luminosité à 4096 niveaux.

Son processeur est un Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4nm avec 8 cœurs et on trouve une caméra principale 50 MP ultra-nette et un objectif de profondeur 2 MP.

6 haut-parleurs sont intégrés pour un son stéréo immersif, et la tablette est compatible avec Dolby Vision et Dolby Atmos.

Profitez d'une longue autonomie grâce à la batterie haute capacité de 10 000 mAh avec HyperCharge 120 W.

Jusqu'au 21 avril, le stylet Xiaomi Focus Pen vous est offert (valeur 69 €).

La tablette Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 256 Go en gris graphite est en promotion à 599,90 € au lieu de 699,90 € sur le site officiel. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez bénéficier d'un coupon de -25 € en plus.

