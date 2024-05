Commençons avec le Google Pixel 8 Pro 128 Go - Noir.

Il est équipé d'un écran Super Actua de 6,7 pouces avec une luminosité pouvant atteindre 1 600 nits en mode HDR. Il utilise la technologie LTPO OLED, avec une densité de pixels de 489 ppp et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

L'écran offre une résolution de 1 344 x 2 992 pixels et est protégé par du verre Corning Gorilla Victus.

Alimenté par le processeur Google Tensor G3 et le coprocesseur de sécurité Titan M2, le Pixel 8 Pro assure une sécurité multicouche avec des mises à jour du système d'exploitation et de sécurité garanties pendant sept ans.

Il intègre l'enregistrement vidéo en 4K, des modes de capture spéciaux comme l'astrophotographie ainsi que des options de retouche et de stabilisation vidéo.

On trouve également 12 Go de RAM LPDDR5X et le smartphone prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et le GNSS double bande.

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go - Noir est en ce moment à 747,99 € sur Cdiscount, et son prix officiel s'élève à 1 099 €. La livraison est gratuite.



