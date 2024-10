On commence avec le smartphone Honor 200 Pro - 12 + 512 Go.

Il est équipé d'un écran OLED de 6,78 pouces intégrant une technologie de réduction du scintillement PWM à 3 840 Hz, garantissant une protection optimale des yeux tout au long de la journée. L'écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs, offre une résolution de 2 700 x 1 224 pixels et peut atteindre une luminosité maximale impressionnante de 4 000 nits.

La partie photo comprend une caméra principale de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP, un objectif ultra grand-angle et macro de 12 MP ainsi qu'une caméra selfie de 50 MP. De plus, le smartphone est doté d'une caméra portrait développée en collaboration avec Studio Harcourt Paris et le traitement des images est optimisé par l'intelligence artificielle pour des résultats inégalés.

Le Honor 200 Pro est propulsé par le processeur Snapdragon 8s Gen3 fabriqué en 4nm. Il supporte la charge rapide HONOR SuperCharge à 100W, ainsi que la charge sans fil HONOR SuperCharge à 66W.



Profitez du Honor 200 Pro à 349 € seulement sur la boutique Orange grâce au bonus reprise de 200 € et aux 100 € remboursés par Honor. À noter que son prix officiel s'élève à 699,90 €.





Voici quelques autres réductions intéressantes :

OnePlus 12 5G 512 Go - Noir ou vert à 701,98 € avec le code CDFR050 (6,82" AMOLED QHD+ 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, charge rapide 100W, IP65, RAM 12 Go, système d'appareil photo pour mobile Hasselblad 4e gen, WiFi 7...)

