On commence avec le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256 Go.

Équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2x QHD+ 120 Hz avec une luminosité pouvant atteindre 1750 nits, il offre des détails clairs et colorés.

Son système photo polyvalent et revisité excelle en faible luminosité grâce à son nouveau processeur. Les vidéos de nuit sont fluides et stables grâce au stabilisateur optique amélioré et à la réduction du bruit. Le mode Hyperlapse capture facilement le ciel étoilé, tandis que le capteur principal de 200 MP offre des images précises et détaillées, quelles que soient les conditions de luminosité.

L'application Expert RAW vous permet d'ajuster chaque paramètre photo et d'explorer de nouveaux modes comme l'astrophotographie ou les expositions multiples.

Le Galaxy S23 Ultra intègre une puce Snapdragon 8 Gen 2 puissante et moins énergivore, qui permet une utilisation prolongée et garantit une expérience fluide en toutes circonstances.

Le S Pen, intégré au châssis, est l'outil idéal pour la prise de notes, la retouche photo et le contrôle à distance de votre smartphone.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256 Go est en ce moment à 769 € sur Rakuten (vendeur Darty) grâce au code promo RAKUTEN30.







Et voici d'autres soldes intéressantes pour aujourd'hui :

Ne ratez pas non plus notre top 3 des soldes du jour (TV OLED LG 2024 à -29%, Asus Zenbook PRO 16X OLED à -38% et drone Dji Mini 2 SE à -21%), notre top 10 des meilleures soldes Boulanger du moment ou encore nos bons plans aspirateurs robots Ecovacs.