Commençons avec le HONOR Magic5 Pro.

Il est doté d'un écran 6,81 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz offrant une luminosité de 1300 nits pouvant atteindre 1800 nits en HDR grâce à la technologie LTPO, ainsi qu'un support HDR10+ et IMAX Enhanced.

Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 offre des performances haut de gamme et des optimisations soutenues par l'intelligence artificielle, ainsi qu'une connectivité complète avec WiFi 7, Bluetooth 5.3 et 5G. Le tout est accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage.

Il comprend un objectif ultra grand angle de 50MP ainsi qu'un téléobjectif de 50MP qui offre un zoom optique jusqu'à x3,5 et un zoom numérique allant jusqu'à x100, amélioré par la photographie computationnelle.

Le smartphone propose un mode macro avec une mise au point à 2,5 cm, permettant de capturer les moindres détails d'une scène.

Grâce à son grand capteur et à son ouverture importante, la caméra du HONOR Magic5 Pro peut capturer la lumière efficacement, même dans des conditions de faible luminosité ou des environnements avec des contrastes très marqués.

Le Magic5 Pro propose également la charge rapide filaire 66 W et la charge sans fil 50 W.

Le HONOR Magic5 Pro est en ce moment à 899,90 € au lieu de 999,90 € sur le site officiel (prix de lancement 1 199,90 €). Vous pouvez également recevoir 10% de réduction supplémentaire en vous abonnant à la newsletter.







Passons aux écouteurs sans fil Jabra Elite 10.

Il sont dotés d'embouts EarGels ovales uniques qui épousent parfaitement la forme de chaque oreille et limitent la pression intra-auriculaire.

Profitez de 6 heures d'autonomie ininterrompue et, lorsque la batterie est à plat, vous pouvez placer les écouteurs dans l'étui pour bénéficier de 21 heures d'autonomie supplémentaires.

Les Elite 10 offrent une expérience audio immersive grâce à la fonctionnalité Dolby Atmos de suivi de la tête, offrant un environnement sonore 3D qui suit les mouvements de votre tête pour une immersion totale.

Les écouteurs intègrent une suppression du bruit deux fois plus efficace que celle des autres modèles Jabra, garantissant ainsi une expérience sonore personnalisée même dans les environnements les plus bruyants.

Bénéficiez d'appels d'une grande clarté grâce aux 6 microphones stratégiquement positionnés. Ces microphones sont conçus pour distinguer votre voix des bruits environnants. Les algorithmes de réduction de bruit les plus avancés sont activés automatiquement, garantissant des performances d'appel supérieures adaptées à votre environnement.

Grâce à la technologie Bluetooth Multipoint, vos écouteurs peuvent également rester connectés simultanément à 2 appareils.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 10 sont en ce moment à 199,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 20% sur la Fnac.



Retrouvez d'autres modèles Jabra en promotion à l'occasion de la Jabra Week Fnac.







Enfin, terminons avec l'enceinte Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve II.

Ultra-compacte et résistante aux chocs et aux projections d'eau, elle est équipée d'un haut-parleur haute efficacité, de deux radiateurs passifs et d'un déflecteur acoustique omnidirectionnel.

Elle offre une diffusion sonore à 360 degrés, assurant ainsi une répartition acoustique uniforme et homogène dans toutes les directions.

La batterie lithium-ion assure une autonomie de 13 heures.

La touche Multifonction vous permet d'accéder aux commandes vocales de Siri ou de votre Assistant Google directement depuis l’enceinte pour passer des appels ou envoyer des messages à distance sans votre téléphone.

L'enceinte Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve II est à 179,99 € au lieu de 229,99 €, soit 22% de remise sur la Fnac.







