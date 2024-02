Commençons avec le casque Soundcore by Anker Q30.



Profitez de vos musiques en haute résolution grâce aux drivers de 40 mm : très flexibles, ils reproduisent des basses profondes et des aigus nets qui s'étendent jusqu'à 40 kHz.

Le casque propose la réduction de bruit active hybride et les deux micros de détection du bruit captent et filtrent jusqu'à 95% des sons basse fréquence ambiants.

3 modes de réduction de bruit sont disponibles : le mode transport (moteurs d'avion...), le mode extérieur (vent...) et le mode intérieur (personnes qui parlent en arrière-plan...).

Le casque assure jusqu'à 40 heures d'autonomie en mode réduction de bruit et jusqu'à 60 heures en mode normal.

Le casque Soundcore by Anker Q30 est proposé à 61,99 € au lieu de 79,99 €, soit une remise de 23% sur Amazon.







Voici d'autres casques sans fil affichant des remises :











