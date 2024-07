On commence avec le Motorola Moto g84 5G 256 Go - Bleu nuit.

Il est doté d'un écran pOLED 6,5 pouces 120Hz 100 % DCI-P3 avec luminosité adaptative.

De jour comme de nuit, capturez des photos plus nettes et lumineuses avec un appareil photo de 50 MP équipé de la technologie Ultra Pixel, qui offre une sensibilité accrue à la lumière, et de OIS, pour des photos nettes en toutes circonstances.

Côté audio, le Moto g84 prend en charge le Dolby Atmos et le Son spatial Moto.

Il embarque un processeur Snapdragon 695 et 12 Go de RAM.

Rechargez le smartphone en un clin d'œil avec la technologie TurboPower 30, et projetez-le sur un grand écran avec Moto Connect pour profiter d'un plus grand espace de travail ou de jeu.

Il résiste également aux éclaboussures et aux déversements d'eau.

Le Motorola Moto g84 5G 256 Go en bleu nuit est en promotion à 166,37 € au lieu de 232,97 €, soit une remise de 29 % sur Amazon. Le site officiel indique un prix de base de 299 €.

On continue avec le mini PC BMAX B8 Power.

Il est doté d'un processeur Intel Core i9-12900H puissant avec 14 cœurs, 20 threads et une fréquence turbo allant jusqu'à 5,0 GHz.

Son GPU Intel Iris Xe avec 96 unités d'exécution et une fréquence maximale de 1,45 GHz offre une lecture fluide des vidéos 4K et une performance solide pour les jeux 3D de grande envergure. De plus, il permet l'affichage simultané sur trois écrans.

Le B8 Power comprend également 24 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 1 To.

Compatible avec Windows et Linux, il prend en charge le WiFi 6 ainsi que le Bluetooth 5.2.

Le mini PC BMAX B8 Power est proposé à 447,49 € avec le coupon vendeur de -30 € sur AliExpress et livré gratuitement.



Enfin, on termine avec l'aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8WO.

Profitez d'une aspiration ajustable automatiquement en fonction du type de sol, allant jusqu'à 150 AW, d'une batterie longue durée avec une autonomie de 45 minutes et d'une filtration haute efficacité de 99,9 %.

Grâce à son tube Flex, vous pouvez aspirer sous les meubles bas sans effort, tandis que la tête d'aspiration avec éclairage LED vous aide à dénicher la poussière dans les coins les plus sombres.

L'écran tactile affiche l'autonomie restante et permet de régler la puissance selon vos besoins grâce à ses 4 modes différents.

Équipé de nombreux accessoires, dont une mini électrobrosse, l'aspirateur est idéal pour aspirer les poils d'animaux sur les tapis et les moquettes.

Son grand bac à poussière de 0,9 L est facile à vider et entièrement lavable.

L'aspirateur balai sans fil Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8WO est en ce moment à 289 € au lieu de 469 € (prix officiel), soit une remise de 38 % sur Ubaldi. Livraison gratuite en 48h.



