Commençons avec la barre de son Bose Smart Ultra - Noir.

Elle utilise les technologies Dolby Atmos et Bose TrueSpace pour une expérience audio spatiale immersive. Les voix sont rendues ultra nettes grâce au mode Dialogue basé sur l’IA, équilibrant les voix et le son surround.

Avec six haut-parleurs, dont deux enceintes dipolaires orientées vers le haut, vous bénéficiez d'un son provenant de tous les côtés, même d’en haut. Contrôlez facilement votre système audiovisuel et accédez à vos informations grâce au contrôle vocal.

L'installation est simple avec la connectivité plug-and-play : placez votre barre de son où vous le souhaitez ou connectez-la à votre télévision via câble audio optique ou câble HDMI eARC inclus. Vous pouvez également appairer la barre avec un casque Bose ou d'autres enceintes Bluetooth Bose grâce à la technologie SimpleSync.

La barre de son Bose Smart Ultra en noir est en promotion à 799,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 20 % sur la Fnac. Elle est également disponible au même prix en blanc.

