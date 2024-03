Commençons avec le pack Nothing Phone (2a) 128 Go + écouteurs sans fil CMF Buds Pro.

Le smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1300 nits, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et 1,07 milliard de couleurs.



La puce Dimensity 7200 Pro à 8 cœurs offre des vitesses allant jusqu'à 2,8 GHz pour une utilisation multitâche maximale, et le nouveau processeur TSMC garantit une meilleure efficacité énergétique.

Côté photo, le 2a est équipé d'un grand angle de 50 MP avec OIS & EI, d'un ultra-grand angle de 50 MP avec un FOV de 114º, d'un capteur frontal de 32 MP et propose l'enregistrement vidéo en 1080p à 60 ips.

La charge rapide de 45 W assure une journée d'autonomie en seulement 20 minutes. On trouve également 12 + 8 Go de RAM Booster.

Le pack Nothing Phone (2a) 128 Go + écouteurs sans fil CMF Buds Pro est en précommande à 349 €, le prix du smartphone seul. L'article paraîtra le 12 mars.







Passons maintenant à la tablette HONOR Pad 9 256 Go.

Elle est dotée d'un écran 2,5K de 12,1 pouces TFT LCD (IPS) avec protection des yeux pouvant afficher 1,07 milliard de couleurs.

On trouve un appareil photo arrière de 13 MP et un appareil photo avant de 8 MP, ainsi qu'une batterie 8300 mAh et une fonctionnalité SuperCharge 35W.

La Pad 9 embarque une puce Snapdragon 6 Gen 1 octa-core gravée en 4 nm et offre 16 Go de RAM et 256 Go pour le stockage.

2 microphones et 8 haut-parleurs sont intégrés et la tablette prend en charge le WiFi double bande.

La HONOR Pad 9 256 Go est au prix de 349,90 € au lieu de 399,90 € avec le code AFRP9 et un clavier HONOR Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard d'une valeur de 99,90 € vous est offert.







Terminons avec le robot aspirateur laveur iRobot Roomba Combo i5+.

Il offre une aspiration puissante et un système de nettoyage en 4 étapes : recentrage des saletés, soulèvement des débris par les rouleaux en caoutchouc, aspiration dans le canal scellé et lavage humide grâce à la lingette.



Les 2 brosses multi-surfaces en caoutchouc nettoient les sols en profondeur : la première déloge la saleté et la seconde tourne dans le sens opposé pour la ramasser.

Le robot est livré avec 2 bacs : l’un sert à aspirer uniquement et l’autre permet de laver et aspirer simultanément.



Il mémorise l’agencement de votre maison et élabore des cartes pour nettoyer de manière ciblée. La technologie Dirt Detect permet à l’aspirateur de détecter les zones particulièrement sales pour les nettoyer plus en profondeur.

Grâce à l’application iRobot Home, vous pouvez automatiser et personnaliser le nettoyage, créer de routines, recevoir des recommandations saisonnières personnalisées, etc.

Le robot aspirateur laveur iRobot Roomba Combo i5+ est en promotion à 449 € au lieu de 699 €, soit une remise de 36% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.







