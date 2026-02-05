Jusqu'au 15 février, rendez-vous sur le site officiel de Nothing pour profiter de réductions immédiates allant jusqu'à 80 € à l'occasion de la Saint Valentin. Que vous soyez fan de la transparence élégante de Nothing ou du rapport qualité-prix imbattable de CMF by Nothing, c'est le moment de craquer.

Les smartphones : le Phone (3a) Pro à prix cassé

Si vous attendiez un signe pour passer au design transparent et à l'interface Glyph, le voici. Toute la gamme Phone (3) bénéficie de remises importantes :

Phone (3a) Pro (12 + 256 Go) : en gris ou noir à 399 € au lieu de 479 €. Un smartphone puissant avec une qualité photo supérieure et un écran de haute précision.





au lieu de 479 €. Un smartphone puissant avec une qualité photo supérieure et un écran de haute précision. Phone (3a) (8 + 128 Go) : en blanc ou noir à 299 € au lieu de 349 €. C'est l'entrée parfaite dans l'écosystème Nothing avec son style atypique et une expérience logicielle fluide pour moins de 300 €.





au lieu de 349 €. C'est l'entrée parfaite dans l'écosystème Nothing avec son style atypique et une expérience logicielle fluide pour moins de 300 €. Phone (3) (16 + 512 Go) : la version ultra-performante est disponible en noir ou blanc à 899 € au lieu de 949 €. Avec ses 16 Go de RAM, cette configuration musclée est taillée pour les utilisateurs les plus exigeants et les jeux mobiles les plus gourmands.

Audio & montres : la musique à l'honneur

Les écouteurs et montres de la marque ne sont pas en reste avec de très belles offres :

Chez Nothing

Headphone (1) : disponible en noir ou blanc, ce casque profite de l'offre la plus forte du segment audio à 249 € au lieu de 299 €. Avec sa réduction de bruit active de pointe et sa signature sonore haute fidélité, il vient directement concurrencer les modèles les plus haut de gamme du marché.





au lieu de 299 €. Avec sa réduction de bruit active de pointe et sa signature sonore haute fidélité, il vient directement concurrencer les modèles les plus haut de gamme du marché. Ear : ces écouteurs haut de gamme en noir ou blanc bénéficient d'une réduction importante, passant de 149 € à seulement 109 € . Ils offrent un son riche et détaillé grâce à leur nouveau pilote en céramique, une technologie rare à ce niveau de prix.





. Ils offrent un son riche et détaillé grâce à leur nouveau pilote en céramique, une technologie rare à ce niveau de prix. Ear (a) : proposés en noir, blanc ou jaune, ces écouteurs au design coloré sont affichés à 89 € au lieu de 99 €. Malgré leur prix accessible, ils ne font aucun compromis avec une réduction de bruit active puissante et une autonomie capable de vous suivre toute la journée.

Chez CMF by Nothing

Watch 3 Pro : en gris clair, orange ou noir à 79 € au lieu de 99 €. Son large écran AMOLED offre une lisibilité parfaite, même en plein soleil, pour consulter vos notifications et vos statistiques de santé d'un coup d'œil. Le cadeau parfait pour suivre ses performances sportives !

CMF Buds Pro 2 : ces écouteurs disponibles en gris clair, gris foncé, orange ou bleu profitent d'une remise immédiate à 49,95 € au lieu de 64,95 €. Ils se distinguent par une excellente réduction de bruit active et un son certifié Hi-Res, rare à ce niveau de prix.





au lieu de 64,95 €. Ils se distinguent par une excellente réduction de bruit active et un son certifié Hi-Res, rare à ce niveau de prix. CMF Buds 2 : proposés en gris foncé, vert clair ou orange, ce modèle devient très abordable au tarif de 36,95 € au lieu de 49,95 €. Malgré leur prix mini, ils intègrent une réduction de bruit active efficace et une double connexion pour passer d'un appareil à l'autre.





au lieu de 49,95 €. Malgré leur prix mini, ils intègrent une réduction de bruit active efficace et une double connexion pour passer d'un appareil à l'autre. CMF Headphone Pro : le casque de la gamme, décliné en gris clair, gris foncé ou vert clair, est actuellement affiché à 89 € au lieu de 99 €. Il se démarque par son excellente réduction de bruit hybride et son port confortable, idéal pour les longues sessions d'écoute.

➡️ Retrouvez toutes les offres sur la page Nothing spécial Saint Valentin.

