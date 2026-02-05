Casque gaming sans fil Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED

Il embarque des haut-parleurs en graphène de 50 mm capables de délivrer un son riche, détaillé et immersif, avec une distorsion minimale, afin de distinguer chaque élément clé de l’action, des bruits de pas aux mouvements adverses les plus discrets.

Le surround DTS:X 2.0 en 7.1 affine la spatialisation sonore et améliore la perception des distances et des positions dans l’univers de jeu.



La technologie sans fil LIGHTSPEED assure jusqu’à 50 heures d’autonomie et une portée pouvant atteindre 30 mètres en 2,4 GHz, pour une connexion à la fois stable, rapide et fiable. Le confort n’est pas en reste grâce à une conception antibruit solide, une charnière rotative renforcée et des coussinets pivotants en mousse à mémoire de forme.

Pensé pour la polyvalence, le casque propose trois modes de connexion, LIGHTSPEED sans fil, Bluetooth ou jack 3,5 mm, et est fourni avec un câble USB-A vers USB-C, un dongle USB-A intégrant une prise 3,5 mm ainsi qu’un câble audio.

Les communications restent claires et naturelles grâce au microphone cardioïde détachable de 6 mm, associé à la technologie Blue VO!CE, garantissant une voix précise et maîtrisée en jeu.

Vous pouvez retrouver le casque Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED en noir à 138,99 € au lieu de 269 €, soit une remise de 48 % sur Amazon (prix officiel 279,99 €).

Garmin fenix 7 Pro Solar (47 mm)

Grâce au verre solaire Power Glass, l’autonomie atteint jusqu’à 22 jours en mode montre connectée et 73 heures en GPS, pour partir à l’aventure sans contrainte. Son boîtier robuste en polymère renforcé, associé à un écran tactile de 1,3 pouce et à des boutons physiques, assure une prise en main intuitive. La lampe torche LED intégrée, avec plusieurs niveaux d’éclairage et un mode stroboscopique, s’avère pratique et sécurisante de jour comme de nuit.

La montre intègre un suivi sportif et santé avancé, avec analyse ECG, score d’endurance et statut d’entraînement pour mieux piloter vos efforts. Les fonctions PacePro, prédicteur de course et ClimbPro optimisent la gestion de l’allure et des dénivelés.

Le GPS multi-bande avec technologie SatIQ garantit un positionnement précis tout en préservant la batterie, tandis que les cartes TopoActive, SkiView, NextFork et Outdoor Maps+ facilitent l’orientation sur tous les terrains.

Enfin, le suivi de santé complet, incluant rapport matinal, Body Battery et coach de sommeil, vous aide à mieux récupérer et à performer durablement.

La Garmin fenix 7 Pro Solar (47 mm) est disponible en noir à 429,99 € sur Rakuten en ce moment.

TV QLED TCL 65P89K 4K 2025 65"

Ce téléviseur 65 pouces mise avant tout sur une image 4K UHD ultra fluide jusqu’à 144Hz, idéale pour le cinéma comme pour le gaming. Sa technologie QLED Quantum Dot associée au processeur AiPQ Pro garantit des couleurs riches, un contraste renforcé et un excellent upscaling grâce à l’IA.

Compatible Google TV, il donne accès à tous vos services de streaming, dont Netflix, avec une navigation simple et personnalisée. La prise en charge des formats HDR avancés (Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG) optimise la luminosité et les détails scène par scène.

Côté audio, le système ONKYO 2.1 avec Dolby Atmos, intégrant un woofer dédié, délivre un son puissant et immersif, soutenu par une calibration automatique et un égaliseur 7 bandes. Enfin, le Wi-Fi intégré, la mise en veille programmable et la fluidité native 100/144Hz complètent le tout.

La TV QLED TCL 65P89K 65" est en ce moment à 449,99 € au lieu de 549,99 €, soit une remise de 18 % chez Darty.



