On commence avec le Nubia Z60 Ultra - 512 Go.

Son cadre central en métal de qualité aérospatiale et ses boutons coulissants personnalisables offrent une utilisation fluide et intuitive, permettant d'accéder rapidement à cinq fonctions : prise de photo, mode silencieux, enregistrement, lampe de poche et espace de jeu.

Il est doté d'un écran flexible AMOLED 120Hz de 6,8 pouces et s'appuie sur la technologie BOE Q9+, un matériau qui améliore la qualité visuelle des écrans en offrant des couleurs plus vives, une meilleure luminosité et une stabilité accrue des couleurs.

Équipé du système d'imagerie NEOVISION, qui intègre divers algorithmes et fonctionnalités de traitement d'image qui améliorent la qualité des photos, le Z60 Ultra dispose de trois caméras principales haute définition. L'objectif de 50MP avec capteur Sony IMX800 saisit des images d'une clarté remarquable. La caméra ultra grand-angle de 18 mm vous permet d'immortaliser des paysages vastes ou des détails en 50MP, avec une capacité macro polyvalente, et le smartphone intègre également une caméra frontale sous-écran OIS de 12MP.

Propulsé par la puce Snapdragon 8 Gen 3, il offre des performances CPU et GPU nettement améliorées, ainsi qu'une efficacité énergétique optimisée. Grâce à la technologie Syncmind 6.0, le smartphone s'adapte intelligemment à vos besoins, garantissant une fluidité optimale à chaque utilisation. 16 Go de RAM LPDDR5X sont également intégrés.

Le Z60 Ultra est doté d'une batterie de 6 000 mAh et supporte la charge rapide de 80W. Sa conception résistante à la poussière et à l'eau, certifiée IP68, garantit une performance fiable et durable, quelles que soient les conditions.

Le Nubia Z60 Ultra en noir ou argent avec 512 Go est à 597 € avec le code FRBS80 sur AliExpress + coupon vendeur de 2 €, et est livré gratuitement depuis l'Espagne. À savoir que le prix officiel pour ce modèle s'élève à 899 €.

Comme toujours, n'oubliez pas de tester les autres codes AliExpress disponibles si celui-ci ne marche plus.



On continue avec le ACEMAGIC AMR5.



Ce mini PC vertical avec éclairage RGB offre trois modes de fonctionnement : performance, équilibré et économie d'énergie. Vous pouvez facilement basculer entre ces modes en fonction de vos besoins, que ce soit pour des tâches exigeantes ou pour une utilisation plus légère.

Propulsé par le processeur Ryzen 7 5700U avec 8 cœurs, 16 threads et basé sur l'architecture Zen 2 en 7 nm, il atteint des fréquences allant jusqu'à 4,3 GHz et offre d'excellentes performances en multitâche. Les technologies AMD Precision Boost 2 et Smart Access Memory optimisent encore davantage les transferts de données internes.

Doté de la carte graphique intégrée AMD Radeon RX Vega 8, le mini PC possède 7 unités de calcul et 448 processeurs de flux, avec prise en charge de DirectX 12 et Vulkan.

Le AMR5 est également équipé de 16 Go de RAM DDR4 et d'un SSD de 512 Go.

Le mini PC ACEMAGIC AMR5 tombe à 258,39 € grâce au code JJAB3X4U sur Amazon. Le site officiel indique un prix de base de 469 € pour cette version.



Enfin, on termine notre top 3 avec les écouteurs sans fil HONOR CHOICE Earbuds X5.

Dotés d'une réduction de bruit active de 30 dB et d'une conception ergonomique intra-auriculaire, ils atténuent efficacement les bruits ambiants pour un confort optimal.

Profitez d'un son riche grâce au diaphragme composite de 10 mm et à la bobine mobile, tandis que le codec AAC garantit une clarté sonore exceptionnelle. Vous pouvez également choisir parmi trois modes d'égalisation pour personnaliser votre écoute.

Les écouteurs offrent jusqu'à 9 heures d'autonomie sur une seule charge, et leur boîtier de charge prolonge l'autonomie totale à plus de 35 heures. Certifiés IP54, ils sont résistants à la poussière et à l'eau.

Retrouvez les HONOR CHOICE Earbuds X5 à 19,90 € grâce au code ABTSSP qui vous fait bénéficier d'une remise de 60 % sur le site officiel. La livraison est gratuite et s'effectue sous 2 jours ouvrés.



