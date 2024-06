On commence avec le OnePlus 11 5G 128 Go.

Il est équipé d'un écran 2K Super Fluid AMOLED de 6,7 pouces avec technologie LTPO, capable de varier dynamiquement de 1 Hz à 120 Hz. Il prend en charge Dolby Vision HDR et HDR10+.

Le smartphone intègre la 3ème génération d'appareil photo Hasselblad pour mobile, comprenant un objectif principal de 50MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), un ultra grand angle de 48MP, un téléobjectif portrait de 32MP et une assistance matérielle pour une calibration naturelle des couleurs.

Alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, il prend en charge le ray-tracing. La technologie RAM-Vita compresse intelligemment les applications et optimise celles fréquemment utilisées, réduisant ainsi la taille de la mémoire.

Le OnePlus 11 est également doté de deux haut-parleurs Dolby Atmos et est livré avec un chargeur SUPERVOOC de 100 W.

Lancé à 849 €, le OnePlus 11 5G 128 Go est en ce moment à 500 €, le meilleur prix constaté sur Amazon.

La version 16 + 256 Go est disponible pour 85 € de plus à 585 €. Là aussi, il s'agit du meilleur prix constaté jusqu'à présent sur Amazon.





On passe au OnePlus Nord 2T 5G 128 Go - Gris foncé.

Il est doté d'un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces à 90 Hz et prend en charge la technologie HDR10+.

Côté photo, on trouve un capteur Sony IMX766 de 50 MP avec OIS, un ultra grand angle de 8 MP à 120° et un capteur mono de 2 MP. Le smartphone capte 56 % de lumière en plus pour des photos colorées, même en cas de faible éclairage.

Il dispose d'un appareil photo avant de 32 MP avec un algorithme de correction de flou pour des prises de vue toujours nettes.

La charge SUPERVOOC 80 W permet à la batterie d'atteindre une autonomie d'une journée en seulement 15 minutes.

Doté du processeur MediaTek Dimensity 1300, le Nord 2T améliore tout, des jeux aux performances graphiques et à la vitesse de lancement des applications grâce au nouvel HyperEngine 5.0 de MediaTek.

Lancé à 429 €, le OnePlus Nord 2T 5G 128 Go en gris foncé est disponible à 175,84 € avec le code FRSS25 + coupon vendeur de -10 € sur AliExpress. Livraison gratuite depuis la France.







Enfin, on termine avec le Nothing Phone (2) 512 Go - Noir.



Il est équipé d'un écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1600 nits, protégé par du Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. La technologie LTPO permet un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour économiser l'énergie. 12 Go de RAM sont également intégrés.

Avec la nouvelle interface Glyph, vous pouvez attribuer des séquences lumineuses et sonores à chaque contact et type de notification, utiliser les voyants et créer vos sonneries personnalisées avec le Glyph Composer.

Le logiciel de l'appareil photo a été mis à jour pour offrir des photos et vidéos plus dynamiques et précises. Il dispose d'un nouveau capteur frontal de 32 MP pour des portraits parfaits, ainsi que de deux capteurs ultra-larges de 50 MP avec des effets intelligents, incluant une fonction HDR avancée, la capture de mouvement 2.0 et un mode nuit.

Profitez d'une charge complète en 55 minutes, d'une charge sans fil Qi de 15 W et de la possibilité d'utiliser le Phone (2) comme chargeur sans fil de 5 W pour vos accessoires comme les Ear (2).

Équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1, le smartphone offre des performances 80 % supérieures à celles du Nothing (1), avec une vitesse accrue, une gestion optimisée de la chaleur et des capacités avancées pour l'appareil photo.

Le Nothing Phone (2) 512 Go en noir est au prix de 469,71 € avec le code FRSS80 + coupon vendeur de -20 € sur AliExpress. Livraison gratuite en 5 jours depuis l'Espagne. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 849 €.



