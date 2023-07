En cette fin de semaine, nous allons vous présenter une sélection de produits à prix réduit avant de partir en week-end. Les commerçants pensent à nous, et ce n'est pas pour nous déplaire.

Commençons avec le smartphone Xiaomi 12X. Ce téléphone portable est équipé d'un écran AMOLED de 6,28". Il est propulsé par un processeur Snapdragon 870 couplé à 8 Go de RAM. Côté appareil photo, des résolutions de 50 MP (pour le capteur principal), 5 MP (pour la télémacro) et 13 MP (pour l’ultra grand-angle) sont proposées, ce qui permet de faire des photos de haute qualité. Ses 256 Go de stockage vous permettront, d'ailleurs, de stocker vos photos sans vous limiter. Sa batterie de 4500 mAh vous accompagnera tout au long de la journée.

Ce smartphone Xiaomi 12X est proposé à 399 € au lieu de 759 € soit 47% de remise immédiate chez Boulanger. De plus, une paire de Mi Buds 3 est offerte.

D'autres smartphones sont également en promo à savoir :

Smartphone







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

Caméra de surveillance

Aspirateur balai

Montre connectée







