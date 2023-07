Les soldes frappent la France depuis quelque temps, mais ce n'est pas fini ! Les commerçants pensent à nous en bradant leurs produits afin de renouveler leurs stocks et nous couvrir d'économies. Pour l'occasion, nous vous avons sélectionné 15 produits affichant des remises intéressantes et il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons par le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 15,6" en 1920 x 1080 px (FHD). Propulsé par un processeur Intel Core i5 1115G7 couplé à 8 Go de RAM, vous n'aurez aucun problème niveau performances au quotidien. Windows 11 est préinstallé sur son disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, ce qui vous assure une rapidité de lancement des applications et logiciels.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est proposé à 499,99 € au lieu de 699,99 € soit 28% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

Et voici la suite de notre top 15 :

