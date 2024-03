Commençons avec le Samsung Galaxy Z Flip5 512 Go.

Avec son design pliable, il est doté d'un écran principal Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces, idéal pour contrôler votre musique ou répondre à un message sans ouvrir votre smartphone.

Le Galaxy Z Flip5 embarque un processeur Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy, offrant une autonomie longue durée ainsi qu'une utilisation et des jeux d'une grande fluidité.

Grâce au panneau de contrôle amélioré Flex Mode, naviguez plus facilement dans vos musiques et profitez de vos applications et ce, même lorsque le smartphone est posé.



Vous pouvez également prendre des selfies ou photos de groupe à distance grâce à votre Galaxy Watch6 ou au nouvel écran externe du Galaxy Z Flip5.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 512 Go est à 633 € avec le code ANFR120 uniquement jusqu'à ce soir 23h59 sur AliExpress. Son prix officiel est 1 139 €. La livraison est gratuite.







Passons au casque sans fil Sennheiser Momentum 4 - Blanc.

Léger, pliable et confortable, il est doté de transducteurs de 42 mm offrant un son haute-fidélité.

Grâce à l'application Sennheiser Smart Control, écoutez comme vous le souhaitez avec l'égaliseur intégré, les presets, les modes sonores et la fonction de personnalisation du son, qui adapte le signal audio à votre propre audition.



La réduction du bruit adapte automatiquement votre son à votre environnement, tandis que le mode Transparence vous permet d'entendre les sons extérieurs.

Quatre microphones dotés d'une technologie de formation de faisceau numérique garantissent une capture de voix de haute qualité et réduisent automatiquement les bruits du vent, améliorant ainsi la qualité des appels et facilitant l'accès à l'assistant vocal.

La compatibilité avec les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive garantit une sélection automatique de la meilleure qualité audio disponible pour votre appareil.

Le casque vous fait profiter d'une longue autonomie jusqu'à 60 heures.

Le Sennheiser Momentum 4 en blanc est en promotion à 249,99 € au lieu de 349,99 €, soit 29% de remise sur la Fnac (prix officiel 369,90 €). La livraison est gratuite.







Enfin, terminons notre top 3 avec les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III.

Confortables avec leur design ouvert, ils sont dotés de transducteurs de 12 mm personnalisés qui offrent des graves améliorés, des mediums fluides et des aigus clairs.

Ils bénéficient du Bluetooth 5.2 et assurent un total de 25 heures d'autonomie.

Les écouteurs offrent une autonomie de lecture de 5 heures, et l'étui de charge portable permet de les recharger 4 fois supplémentaires. Il vous suffit de les placer dans l'étui pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Une recharge rapide de 15 minutes vous offrira 1h30 de lecture, et vous pouvez recharger l’étui sans fil ou via un câble USB-C.

Les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III sont à 78,49 € sur Amazon, et leur prix officiel est 129 €.







