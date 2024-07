On commence avec le POCO F6 5G 512 Go.

Il dispose d'un écran Flow AMOLED CrystalRes 1,5K de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, protégé par un verre Corning Gorilla Victus.

Équipé de la puce Snapdragon 8s Gen 3, il offre une efficacité énergétique améliorée et des températures réduites.

Le POCO F6 propose 12 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0). Il intègre le système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec IceLoop, qui optimise la circulation vapeur-liquide pour une dissipation thermique supérieure.

Il est certifié IP64 et supporte la charge rapide de 90 W, permettant une recharge complète en environ 30 minutes.

À l'arrière, le double capteur photo comprend un module principal de 50 MP avec OIS et un ultra grand-angle de 8 MP. Pour les selfies, on trouve un capteur de 20 MP avec fonction Motion Tracking Focus 2.0 pour suivre les mouvements.

Le smartphone prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4.

Le POCO F6 5G 512 Go est à 325,40 € avec le code CDFR30 ou FRCD30 sur AliExpress avec livraison gratuite en 5 jours. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 501,90 €.

On passe maintenant à l'imprimante 3D Flashforge Adventurer 5M Pro.

Dotée d'un cadre robuste en alliage Core XY, d'une surface d'impression de 220 x 220 x 220 mm et d'une plaque en acier PEI flexible double face, elle offre une vitesse maximale de 600 mm/s, permettant d'imprimer la plupart des modèles en seulement quelques heures.

Grâce à sa technologie d'annulation des vibrations, vos impressions sont toujours parfaites, et elles restent ultra-silencieuses avec un niveau sonore de seulement 50 dB.

L'Adventurer 5M Pro est équipée d'un système de refroidissement à deux canaux efficace et prend en charge divers matériaux comme le PLA, ABS, PETG, PLA-CF, PETG-CF, etc.

L'appareil se contrôle facilement via un écran tactile LCD de 4,3 pouces et propose également les fonctionnalités suivantes :

Nivellement automatique en un clic,

Détachement et chauffage rapide de la buse,

Filtration interne et externe,

Récupération après une coupure de courant,

Alerte de fin de filament,

Arrêt automatique,

Surveillance de la caméra à distance.

L'imprimante 3D Flashforge Adventurer 5M Pro est disponible à 405 € avec le code NNNAD5MP sur Geekbuying et livraison gratuite depuis la Pologne. Son prix de base s'élève à 539 €.



Enfin, on termine avec l'écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey OLED G8 S34BG850SU.

Cet écran incurvé 1800R de 34 pouces est doté d'une résolution de 3440 x 1440 UWQHD au format 21:9, d'une dalle OLED et d'un pied réglable en hauteur et inclinable. Il offre des couleurs intenses et lumineuses grâce à l'intelligence artificielle du processeur Neo Quantum. Les scènes sont analysées et améliorées pour une qualité d'image nette et ultra-réaliste.



Il offre une expérience de jeu fluide grâce à son taux de rafraîchissement élevé de 175 Hz et un temps de réponse de 0,1 ms.

Le moniteur dispose de deux ports USB-C, d'un micro HDMI (2.1), d'un port mini-DisplayPort, de haut-parleurs intégrés et de la technologie Adaptive Sound.



Compatible avec AMD FreeSync Premium Pro, il synchronise parfaitement la carte graphique de votre ordinateur avec l'écran pour éliminer les retards d'affichage et les déchirures d'images.

Le Wi-Fi et le Bluetooth sont intégrés.

L'écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey OLED G8 S34BG850SU est en ce moment à 694 € avec le code W12DEST2624 sur Ubaldi avec livraison gratuite en 48 heures.



À découvrir également sur GNT :