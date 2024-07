On commence avec la TCL QLED 55C745 4K UHD 55".

Le rétroéclairage Full Array LED, doté de jusqu'à 220 zones, offre un contrôle précis de la lumière sur l'ensemble de l'écran. La technologie TCL Full Array Local Dimming rehausse la qualité des images en fournissant des contrastes profonds et des couleurs vibrantes, optimisant ainsi les niveaux de lumière.

Le 4K HDR PRO assure un contraste exceptionnel, des détails d'ombres précis et des couleurs éclatantes.

Le téléviseur est doté d'un affichage natif de 144 Hz, garantissant une grande fluidité pour les images en mouvement rapide. Ce taux de rafraîchissement élevé permet de traiter de manière optimale les signaux de différentes fréquences, de 50 Hz à 144 Hz, assurant ainsi des mouvements nets et réalistes.

Grâce au HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR et 120 Hz VRR, ainsi qu'à des fonctionnalités comme la barre de jeu, Freesync Premium Pro et un accélérateur de jeu 240 Hz, le téléviseur offre une action fluide, une latence minimale et les meilleurs réglages d'image pour le gaming.

La TCL QLED 55C745 4K UHD 55" est en ce moment à 549 € au lieu de 629 €, soit une remise de 13 % sur Amazon.

Elle est également disponible en 65 pouces à 649 € avec le code TV50 sur Rakuten (vendeur Boulanger).



On peut trouver d'autres modèles de téléviseurs QLED en promotion, à savoir :

