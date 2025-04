On commence avec le realme GT 6 5G 256 Go.

Il est doté d’un écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces, affichant une résolution de 2780 x 1264 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ainsi qu’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Sa luminosité locale peut atteindre un pic de 6 000 nits, offrant une visibilité exceptionnelle même en plein soleil.

Le realme GT 6 embarque le Snapdragon 8s Gen 3, gravé par TSMC selon un procédé de 4 nm. Conçu pour exceller même lors des sessions de jeu les plus exigeantes, il assure une gestion multitâche ultra fluide et une efficacité énergétique optimale.

Équipé du capteur Sony LYT-808 avec stabilisation optique (OIS) et d’un impressionnant format 1/1.4”, le realme GT 6 révolutionne la photographie nocturne, offrant des clichés plus clairs et plus détaillés que jamais.

Le chargeur au nitrure de gallium de 120 W associé au système de gestion SuperVOOC S permet de dissiper efficacement la chaleur tout en garantissant des performances de charge ultrarapides et sûres.

Avec la fonction AI Smart Loop, l’intelligence artificielle analyse le contenu sur lequel vous appuyez longuement, anticipe vos intentions et vous propose directement des actions adaptées. Par exemple, appuyer sur une réservation d’hôtel affichera instantanément un itinéraire vers votre destination.

Retrouvez le realme GT 6 5G 256 Go en argent à 355,74 € au lieu de 599,99 €, soit une remise de 41 % sur Amazon.



On continue avec le PC portable gaming HP Victus 15-fb2032nf.

L’écran FHD IPS de 15,6 pouces affiche des images nettes avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, un large angle de vision de 178° et un design à micro-bordures pour une immersion visuelle renforcée. La dalle antireflet et la technologie anti-scintillement offrent un confort optimal, même en extérieur ou lors d’une utilisation prolongée.

Il embarque un processeur Ryzen 5 7535HS cadencé jusqu’à 4,55 GHz avec 16 Mo de cache, associé à une carte graphique AMD Radeon. Ce duo assure des performances fluides aussi bien pour le gaming que pour les usages multimédia exigeants.

Avec ses 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD PCIe de 512 Go, le Victus 15 garantit un démarrage rapide, une grande réactivité et une excellente fluidité multitâche. L’OMEN Gaming Hub centralise tous les réglages de performance pour optimiser votre expérience de jeu facilement et efficacement.

Le PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3, et intègre également un double haut-parleur stéréo. Il est livré avec Windows 11 préinstallé.

Le HP Victus 15-fb2032nf est en promotion à 699,99 € au lieu de 949,99 €, soit une remise de 26 % sur la Fnac avec livraison standard gratuite.

Il est également disponible au même prix chez Darty.



Enfin, on termine avec les écouteurs Bluetooth Marshall Minor III.

Grâce à leur conception ouverte et ergonomique, ils sont dotés de transducteurs sur mesure de 12 mm, délivrant un son équilibré avec des basses profondes, des médiums riches et des aigus d’une grande clarté.

La lecture se met automatiquement en pause ou reprend dès que vous retirez ou remettez un écouteur, grâce à la détection intelligente intégrée.

Les écouteurs offrent jusqu’à 5 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 25 heures d’autonomie totale avec l’étui, qui permet jusqu’à quatre recharges complètes. Une charge rapide de seulement 15 minutes vous assure 1h30 de musique, et l’étui peut être rechargé aussi bien sans fil que via USB-C.

Les écouteurs sans fil Marshall Minor III sont disponibles en noir à 79,99 € sur la Fnac et Darty, soit une remise de 19 % par rapport à leur prix officiel de 99 €.



À découvrir également sur GNT :