Commençons avec le Redmi Note 13 Pro 5G 128 Go.

Avec son design en verre double face, il est doté d'un écran AMOLED 1,5K de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, ainsi que d'un mode Cycle qui adapte la luminosité suivant l'heure de la journée ou les applications utilisées.

Le Note 13 Pro intègre une caméra principale de 200 MP avec double stabilisation OIS + EIS, des effets bokeh IA ou encore des filtres ainsi qu'un processeur Snapdragon 7s Gen 2.

Une charge turbo 67 W est disponible et le smartphone prend également en charge Dolby Atmos et Dolby Vision.

Le Redmi Note 13 Pro 5G 128 Go est à 210,97 € avec le code ODFW30 sur AliExpress avec la livraison gratuite d'Espagne.



