Spécialiste de la réparation par soi-même, iFixit publie un classement des smartphones les plus réparables. Il se base sur son indice de réparabilité, avec des critères comme la facilité de démontage et de remontage, la disponibilité et le coût des outils nécessaires, la propension du fabricant à permettre l'accès à des composants essentiels.

Sans véritable surprise, le Fairphone 5 prend la tête du classement et fait ainsi figure de smartphone le plus réparable du marché avec une note maximale de 10/10. Sa réparation ne nécessite que des outils basiques et sa fabrication n'implique aucun adhésif. Sans compter une batterie qui se change en quelques secondes.

Le HMD Skyline occupe la deuxième place avec 9/10. iFixit souligne un mécanisme d'arbre à cames pour faciliter son ouverture, ainsi que des composants essentiels conçus pour être remplacés rapidement. Avec une note de 8/10, le Nokia G22 complète le podium.

C'est la révolution pour l'iPhone

À titre provisoire, l'iPhone 16 occupe la quatrième place (7/10). C'est notable pour un iPhone qui était peu habitué à figurer en aussi bonne position. Le remplacement de la batterie est devenu plus simple, tandis que le mode assistant de réparation d'iOS 18 apporte sa petite contribution.

Le Top 5 est complété par le Google Pixel 8 (6/10) pour lequel des instructions de réparation sont disponibles et l'écran est fixé avec des clips, mais la batterie est trop fermement collée.

Des mauvais élèves pour iFixit

iFixit ne manque pas de taper sur les doigts des mauvais élèves qui sont à ses yeux le Google Pixel Fold (3/10) avec un format pliant qui complexifie la réparabilité, le Xiaomi Mi 11 (4/10) et Galaxy S23 Ultra de Samsung (4/10). Pour ce dernier, les changements de batterie et d'écran sont jugés bien trop complexes.