Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G 256 Go.

Il est doté d'un grand écran à bords fins Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces Full HD+ (2340 x 1080) avec filtre de lumière bleue. Même en plein soleil, les couleurs et la luminosité sont éclatantes.

Il offre également un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz ainsi qu'un temps de réponse rapide en mode jeu.

Grâce à son triple capteur photo performant, avec 12MP en capteur principal, vous pouvez zoomer jusqu'à 30x avec le Space Zoom et bénéficier de diverses fonctions pour améliorer vos clichés comme le Zoom Lock qui annule les tremblements.

Le Galaxy S21 FE embarque un processeur Snapdragon 888 puissant, rapide et économe en énergie pour de belles performances de jeu et un multitâche fluide.

La batterie de 4500 mAh associée au processeur à faible consommation d'énergie permet de tenir toute la journée.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G 256 Go est proposé au prix de 358,68 € au lieu de 719 €, soit une remise de 50% sur Rakuten. La livraison est offerte.



Passons maintenant au PC portable Huawei MateBook D16.

Il est doté d'un grand écran IPS 16 pouces de 1920 x 1200 pixels au format 16:10 avec un rapport écran de 90% pour une vue plus large.

En plus d'une carte graphique Intel Iris Xe, le MateBook D16 embarque un processeur Intel Core i5-12450H de 12ème génération à 8 cœurs avec une fréquence allant de 2 GHz à 4,4 GHz. Grâce à sa nouvelle architecture hybride, les cœurs de performance traitent les tâches les plus lourdes tandis que les cœurs d'efficacité prennent en charge les tâches quotidiennes.

On peut également compter sur 16 Go de RAM LPDDR4x et un SSD NVMe de 512 Go.

Pour les réunions ou les appels vidéo, le MateBook D16 offre quatre micros permettant une prise de son à 360°, une annulation du bruit par IA ainsi qu'une caméra IA 1080p.

Le PC portable Huawei MateBook D16 est en ce moment en promotion sur le site officiel Huawei France à 649,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 35%. Livraison gratuite en 2 à 3 jours ouvrés.

Enfin, terminons notre top 3 avec la trottinette électrique Pure Electric Advance 710W.

Elle est équipée d'un moteur de 500 W avec 710 W de puissance en crête. Son design unique ultra compact assure une plus grande stabilité en répartissant votre poids uniformément de part et d’autre du châssis.

La trottinette vous permet 40 km d'autonomie avec une seule charge.

Certifiée IP65, elle pourra vous accompagner par tous les temps même en cas d'averse violente.

Les pneus de 10 pouces sans chambre à air offrent une grande résistance aux crevaisons et une conduite souple.

La technologie Pure Control vous assiste aux sorties de virage en redressant le guidon en position centrale.

Côté sécurité, le frein à tambour avant et le frein électrique arrière garantissent un freinage fiable et contrôlé. On trouve également des clignotants avant et arrière avec pulsations lumineuses, un feu avant quatre fois plus lumineux que sur les précédents modèles ainsi qu'un feu de circulation arrière qui sert aussi de feu de freinage.

La trottinette électrique Pure Electric Advance 710W est en promotion à 599,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 33% sur Darty. La livraison est gratuite.





