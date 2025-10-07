C'est une petite icône au dos d'une boîte de smartphone qui met le feu aux poudres. Un utilisateur de Reddit a partagé une photo de l'emballage de son nouveau Sony Xperia 10 VII, confirmant une crainte qui flottait dans l'air : le téléphone est livré sans chargeur, mais aussi sans câble USB.

Après qu'Apple a initié la tendance en retirant les blocs de charge de ses boîtes d'iPhone en 2020, cette nouvelle étape semble aussi logique qu'inquiétante. Le prétexte écologique cache mal une stratégie de réduction des coûts qui pourrait, paradoxalement, générer encore plus de déchets.

Pourquoi cette nouvelle étape après le chargeur ?

L'argument est désormais bien rodé : c'est pour la planète. Les fabricants, Sony en tête avec son Sony Xperia 10 VII, partent du principe que des années après la standardisation de l'USB-C, la plupart des consommateurs possèdent déjà une collection de câbles compatibles. Retirer cet accessoire des boîtes permettrait donc de réduire les déchets électroniques, de diminuer la taille des emballages et, par conséquent, l'empreinte carbone liée au transport.





Apple, qui a essuyé les plâtres de cette stratégie avec les chargeurs, a d'ailleurs déjà franchi ce cap pour ses nouveaux AirPods Pro 3, eux aussi livrés sans le moindre câble. Le chemin semble donc tout tracé pour que cette pratique se généralise à l'ensemble de l'industrie mobile dans les deux prochaines années.

Un argument écologique ou une simple logique de profit ?

Si les raisons écologiques sont nobles, difficile d'ignorer la dimension financière. Retirer un câble de chaque boîte, même s'il ne coûte que quelques centimes à produire, représente des millions de dollars d'économies à l'échelle d'un géant comme Apple, Samsung ou Xiaomi. C'est une optimisation de la chaîne logistique qui se répercute directement sur les marges des entreprises.





De plus, cette décision a un effet secondaire très avantageux pour les constructeurs : elle pousse les consommateurs à se tourner vers les accessoires officiels, vendus séparément à des prix bien plus élevés. Une double victoire économique, où le consommateur paie pour un accessoire qui était auparavant inclus.

Quels sont les risques cachés pour les consommateurs ?

Le principal danger de cette tendance est paradoxal. En voulant réduire les déchets, les fabricants pourraient en créer davantage. Face à l'absence de câble, de nombreux utilisateurs se tourneront vers des alternatives bon marché, souvent de piètre qualité. Or, l'utilisation de câbles de mauvaise qualité n'est pas sans risque :

Vitesses de charge et de transfert réduites : Tous les câbles USB-C ne se valent pas. Un câble non certifié peut brider la puissance de charge de votre smartphone ou ralentir drastiquement le transfert de données.

Tous les câbles USB-C ne se valent pas. Un câble non certifié peut brider la puissance de charge de votre smartphone ou ralentir drastiquement le transfert de données. Risques de sécurité : Des cas de surchauffe, de courts-circuits ou de dommages sur le port de charge des téléphones ont été maintes fois rapportés avec des câbles bas de gamme.

Des cas de surchauffe, de courts-circuits ou de dommages sur le port de charge des téléphones ont été maintes fois rapportés avec des câbles bas de gamme. Durabilité moindre : Ces câbles ont une durée de vie plus courte, ce qui pousse à les remplacer plus souvent et, au final, à générer plus de déchets électroniques.

Cette situation crée une confusion pour le consommateur, qui doit désormais se renseigner pour acheter un câble performant et sécurisé, un effort qui était auparavant pris en charge par le fabricant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette tendance va-t-elle concerner tous les smartphones ?

C'est très probable. Historiquement, lorsqu'Apple ou un autre acteur majeur initie une tendance de ce type (retrait de la prise jack, du chargeur...), la plupart des autres marques finissent par suivre, souvent en l'espace d'un ou deux ans. On peut s'attendre à ce que les prochains Galaxy S26 ou iPhone 18 soient livrés sans câble.

Pourquoi tous les câbles USB-C ne sont-ils pas identiques ?

Le connecteur USB-C est universel, mais les technologies qu'il transporte ne le sont pas. Un câble peut être limité en termes de puissance de charge (exprimée en Watts) ou de vitesse de transfert de données (USB 2.0, 3.2, Thunderbolt...). Un câble conçu pour un appareil peu gourmand ne permettra pas de profiter de la charge ultra-rapide d'un smartphone haut de gamme.

La loi européenne n'impose-t-elle pas le chargeur universel ?

La directive européenne impose un port de charge USB-C sur les appareils électroniques, mais elle ne contraint pas les fabricants à fournir un chargeur ou un câble dans la boîte. L'objectif de la loi est de permettre aux consommateurs de réutiliser leurs accessoires existants, ce qui, ironiquement, sert l'argumentaire des marques pour ne plus les inclure.