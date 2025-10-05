C'est un rituel moderne pour des millions de personnes : le petit tour aux toilettes se transforme en une session de scrolling intensive sur les réseaux sociaux. Une habitude qui semble inoffensive, mais qui pourrait avoir des conséquences bien plus sérieuses qu'on ne le pense.

Une étude récente menée au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston vient de mettre des chiffres sur une crainte des gastro-entérologues : l'usage du smartphone sur le trône est directement lié à un risque accru d'hémorroïdes. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

Pourquoi cette habitude est-elle si risquée ?

L'étude est formelle : les utilisateurs de smartphone aux toilettes y passent beaucoup plus de temps, dépassant souvent largement les cinq minutes recommandées. Ce temps prolongé est le cœur du problème. La position assise sur des toilettes classiques, avec son ouverture, n'offre aucun soutien au plancher pelvien. Cette absence de contre-pression affaiblit les tissus et provoque une accumulation de sang dans les veines de la région rectale. Résultat : elles gonflent, s'enflamment, et c'est l'arrivée des hémorroïdes.





Le Dr Trisha Pasricha, co-auteure de l'étude, explique que l'enchaînement automatique des vidéos sur TikTok ou Reels nous fait perdre la notion du temps, aggravant cette pression de manière insidieuse.

Quels sont les autres dangers au-delà des hémorroïdes ?

Les hémorroïdes ne sont pas le seul risque. Rester penché sur son téléphone modifie l'angle ano-rectal, rendant le passage des selles plus difficile et pouvant aggraver la constipation. Dans les cas les plus extrêmes, l'effort prolongé peut même conduire à un prolapsus rectal, une affection rare mais sérieuse où une partie du rectum sort de l'anus, nécessitant parfois une intervention chirurgicale.





Et puis, il y a l'aspect hygiène, souvent oublié. Les matières fécales et les bactéries se retrouvent sur vos mains, puis sur votre téléphone. La chasse d'eau projetant des particules dans l'air n'arrange rien. Même en vous lavant les mains, vous recontaminez vos doigts en reprenant votre appareil. C'est "dégueulasse", pour reprendre le terme du Dr Pasricha.

Comment limiter les risques sans renoncer totalement à son téléphone ?

Les médecins ne prônent pas une interdiction totale. Pour certaines personnes, se détendre avec son smartphone peut même faciliter le transit. L'important est d'adopter les bons réflexes. La règle d'or est celle des "cinq minutes" : si rien ne se passe au bout de ce laps de temps, il faut se lever et réessayer plus tard. Si vous avez besoin de plus de temps régulièrement, c'est peut-être le signe d'une constipation à traiter.



Une fois votre affaire terminée, le conseil est simple : levez-vous, fermez l'abattant, et finissez votre vidéo TikTok dans une autre pièce. L'utilisation d'un tabouret physiologique est aussi recommandée pour améliorer la posture et faciliter l'évacuation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Combien de temps "normal" doit-on passer aux toilettes ?

Un transit sain devrait prendre moins de cinq minutes. Si vous devez régulièrement forcer ou rester plus longtemps, cela peut indiquer un problème de constipation ou un manque de fibres dans votre alimentation. C'est un signal à ne pas ignorer.

Le simple fait de lire un livre est-il aussi risqué ?

Oui, le problème n'est pas le smartphone en lui-même, mais le fait de rester assis trop longtemps sur les toilettes. Une étude de 1989 avait déjà montré un lien entre la lecture du journal aux toilettes et un risque accru d'hémorroïdes. Le smartphone a simplement amplifié le phénomène en le rendant plus courant et addictif.

Comment puis-je nettoyer mon téléphone après un passage aux toilettes ?

Utilisez une lingette désinfectante spécialement conçue pour les appareils électroniques. Évitez les produits ménagers agressifs qui pourraient endommager l'écran. L'idéal reste cependant de ne tout simplement pas l'emporter avec vous.