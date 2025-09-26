Le segment des smartphones premium s’apprête à vibrer plus vite que prévu : le OnePlus 15 n’attendra pas début 2026 pour faire son entrée. Ce modèle, déjà très attendu, arrive à contre-courant des habitudes du constructeur, promettant de redéfinir les standards.

En privilégiant rapidité, puissance, et rupture dans sa numérotation (le 15 arrivera après le 13, sans version 14 entre les deux), OnePlus place la barre haut et cherche à maintenir un niveau d'excellence pour son smartphone haut de gamme qui change de design et se passe désormais du partenariat avec Hasselblad, spécialiste de la photo.

OnePlus 15 : une sortie avancée pour surprendre la concurrence

Si la tradition voulait que OnePlus lance ses modèles phares au premier trimestre, tout change cette année : le OnePlus 15 devrait être officialisé en Chine dès octobre 2025.

Auparavant, la gamme OnePlus profitait d’annonces fin d’année pour la Chine, suivies de lancements mondiaux entre janvier et février. Mais comme le notent plusieurs fuites relayées par des médias spécialisés, OnePlus entend désormais accélérer les choses.

Rappelons que le OnePlus 13 a été annoncé le 31 octobre l'an dernier, quand les modèles précédents étaient plutôt dévoilés en décembre ou janvier. Plusieurs médias américains évoquent cependant une autre date pour l'annonce US du OnePlus 15 : le 13 novembre.

Dans tous les cas, ce choix stratégique vise très clairement à positionner le OnePlus 15 face à l’iPhone 17 Pro ou au futur Galaxy S26 Ultra (attendu en janvier), pour occuper le terrain médiatique dès la rentrée. Un moyen habile d’anticiper la concurrence et de capitaliser sur l’effet de nouveauté.

Un chiffre manquant et une avalanche d’innovations

Grande particularité de cette nouvelle génération, le constructeur a décidé d’ignorer le chiffre 14, passant directement du OnePlus 13 au OnePlus 15. Cette pratique trouve sa source dans la culture chinoise, où le nombre 14 suggère la malchance, d’où le choix assumé de zapper cette numérotation.

La marque n’en est pas à son coup d’essai, ayant déjà sauté le OnePlus 4 par le passé. Cette approche permet aussi de marquer une nouvelle rupture avec d’importantes nouveautés techniques :

Écran BOE X3 LIPO Ultra-Narrow 2.5D de 6,78 pouces, 1.5K, Dolby Vision, HDR10+, Pro XDR

Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5X, stockage UFS 4.1

Batterie “Glacier” 7300 mAh, charge filaire 120W, sans fil 50W

Module photo triple capteur avec un zoom x3.5 et OIS

Rajoutez à cela une certification IP69, capteur d’empreinte ultrasonique, haut-parleurs stéréo et options jusqu’à 1 To de stockage : la fiche technique du OnePlus 15 s’impose déjà dans la cour des très grands.

Des performances qui veulent surpasser l’iPhone et Samsung

OnePlus n’a pas caché son ambition : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est mis en avant comme “le processeur mobile le plus rapide du monde”. Lors de dévoilements officiels, Chris Patrick (Qualcomm) insiste sur le fait que cette puce offrira “une rapidité hors norme, des performances allongées, une photographie intelligente et une efficacité d’utilisation inédite”.

Mais la course ne se limite pas à la puissance brute. L’accent est aussi mis sur l’expérience globale : affichage ajustable de 1 à 165 Hz, confort d’utilisation prolongé grâce au système de refroidissement et optimisation logicielle pour que le smartphone reste véloce sur la durée.

Ces éléments, cumulés à une batterie à la fois grande capacité et durable (1600 cycles annoncés), témoignent d’une volonté de répondre à tous les besoins, du jeu vidéo à la photographie mobile.

Un lancement disruptif pour ouvrir le bal de la génération 2026

Cette sortie anticipée offre deux avantages majeurs : devancer les annonces de la concurrence, mais aussi laisser le champ libre au lancement de son prochain mobile pliant (OnePlus Open 2), prévu en 2026. De quoi occuper l’espace médiatique avec deux propositions fortes et complémentaires : un flagship pour fin 2025, un foldable attendu pour le début 2026.

La marque pourrait aussi surprendre par un positionnement prix agressif, avec des rumeurs évoquant un tarif de base plus bas que le OnePlus 13 du fait de la fin du partenariat avec Hasselblad. Mais cela reste un point qui demandera à être confirmé.