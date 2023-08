En ce début de semaine, nous allons vous proposer une sélection de trois articles affichant de belles promotions. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec le smartphone Xiaomi 11T. Ce mobile dispose d'un écran AMOLED de 6,67" à une définition de 2400 x 1080 px. Il est doté de 8 Go de mémoire vive (RAM) et d'un espace de stockage de 128 Go. Son SoC MTK Dimensity 1200 Ultra vous assure une navigation fluide. Côté photo, il est équipé de 3 capteurs à l'arrière totalisant 108 MP et une caméra avant de 16 MP.

Ce smartphone Xiaomi 11T est proposé à 459 € au lieu de 569 € soit 19% de réduction chez Rue du commerce. La livraison coutera 2 €, dans un délai de 5 jours.





Continuons avec le robot lave-vitre T8Pro. Cet appareil se charge du nettoyage de vos différents carreaux, affichant une puissance de succion de 3800 Pa. Il se déplace de manière autonome et reste collé à la vitre grâce à une pompe à vide. Sur son chemin, il nettoie tout type de surface lisse comme le verre, le miroir, le pare-douche et bien d'autres. L'appareil est vendu avec pas moins de 12 chiffons de nettoyage.

Ce robot lave-vitre T8Pro est commercialisé 151,78 € au lieu de 299 € soit 49% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte sous 72 heures.





Enchainons avec le clavier mécanique Trust GXT 865 Asta. Ce clavier mécanique filaire dispose d'éclairage RGB et d'une conception anti ghosting. Il est équipé en disposition AZERTY, norme française de frappe. 11 touches multimédias sont également présentes et son châssis rigide saura vous convaincre.

Ce clavier mécanique Trust GXT 865 Asta est vendu 34,99 € au lieu de 61,99 € soit 27 € de ristourne chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 48 heures.





