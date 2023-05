Les téléphones portables sont devenus une norme auprès de la population. Nous en consommons une grande quantité que ce soit pour accéder à nos réseaux sociaux favoris, envoyer des messages ou tout simplement rester joignable en toute circonstance. Fini l'époque où l'on devait marcher des kilomètres afin de trouver une cabine téléphonique (désolé pour ce petit moment nostalgique) car nous avons maintenant la possibilité, sous réserve de couverture réseau, d'appeler d'à peu près partout.

En parlant du réseau, la 2G et 3G étant vieillissants, il se pourrait qu'ils soient définitivement supprimés de notre couverture globale en France. En contrepartie, la 5G se développe à vitesse grand V avec de plus en plus de sites disponibles et des vitesses de débit proches de l'indécence. Les smartphones au goût du jour arborent cette dernière technologie avec brio, au vu de la demande des utilisateurs.





Voici notre top 10 des téléphones portables compatibles 4G et 5G en promotion :







